Organizaciones de la región analizan situación de defensores de Derechos Humanos

Oscar López

@Oscar_DCL

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador participaron en un encuentro en el que se analizó la situación de las mismas y los avances o retrocesos que tiene la defensa de estos derechos en los países de la región.

De igual forma, los representantes de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos tenían como objetivo identificar tendencias que marcan los nuevos ciclos de cada uno de los países de la región, no solo en lo referente a temas electorales, sino también estructurales en lo relacionado al ejercicio de los Derechos Humanos.

“Una de las cosas que requiere una reflexión más profunda es como algunas conquistas, unos logros que en años y décadas pasadas parecían ya muy afianzados, ahora están en riesgo por distintas estrategias de los gobiernos y también de grupos de poder”, externó Juan Carlos Gazol, encargado del Programa de Derechos Humanos de la Agencia Católica “Interris Gale” en Centroamérica (CAFOD).

Gazol agregó que las amenazas de grupos de poder están relacionadas a temas como la seguridad, libertad de expresión y de implementación de la extracción de recursos naturales en la región. “Se puede identificar un retroceso, pero también las organizaciones tienen presente identificar alternativas y cómo, a partir de las herramientas disponibles, hacer una incidencia más efectiva”.

La persecución que sufren los defensores de derechos no es nueva; sin embargo, en la actualidad por algunas medidas tomadas por los gobiernos, los espacios que deberían ser vinculantes y tratados o acuerdos que los Estados deberían de respetar no son consideradas, por lo tanto no se les da cumplimiento. “Esas medidas surgieron a la luz de los conflictos de décadas pasadas, con el objetivo de institucionalizar maneras en que los Estados respondan adecuadamente y protejan a defensores y construyan mecanismos formales; los mecanismos existen, pero los Estados no los están respetando. No estamos logrando ese respeto, esa tutela de parte de los Estados”, aseguró Gazol.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos pretenden “actualizar el mapa” y las tendencias que se desarrollan en la región, a partir de eso crear una ruta de las medidas que se pueden implementar para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la población de la región.