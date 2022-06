Organizaciones celebran liberación de mujeres injustamente condenadas

Gloria Silvia Orellana

“Se dice fácil y rápido el número 65, pero ha sido un largo camino que iniciamos desde el 2006 y es importante que algunas de las personas que estuvimos reunidas, conociéndonos y aproximándonos, al expediente de Karina y que ahora esté aquí, es muy emocionante”, dijo Morena Herrera, en la celebración por la libertad de 65 mujeres que fueron condenadas injustamente por sufrir emergencias obstétricas.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista, convocaron a diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, activistas, instancias diplomáticas, instituciones, representantes de organismos internacionales y periodistas a un acto de reconocimiento a la contribución realizada a la lucha por liberar a mujeres criminalizadas por sufrir emergencias obstétricas.

“Es un reconocimiento a la indignación que sintieron, al ver la injusticia de las mujeres encarceladas y también la solidaridad cuando les pedimos visitarlas en la cárcel para conocerlas y respondieron. Y no hemos sido capaces de registrar todas las delegaciones que han visitado las cárceles, porque han sido de muchos países”, expresó Herrera.

Al comentar que estas visitas les permitió a estas mujeres encarceladas a no sentirse solas, a saber que existían personas alrededor del mundo preocupadas por su libertad, y que contribuyeron para sostener esta lucha en la búsqueda de justicia para ellas.

“Este es un acto de compromiso que no podemos permitir que esta realidad injusta siga ocurriendo en este país, que merece vivir en democracia; no nos merecemos realidades tan injustas como las que hemos estado viviendo”, señaló.

“Y quiero decirles que cuando iniciamos la defensa para sacar a la primer mujer de la cárcel, los organismos más especializados en derechos humanos en este país, con equipos de abogados potentes nos dijeron -no se puede- es cosa juzgada, no se puede hacer nada, pero desafiamos el no se puede, y el cosa juzgada, y recurrimos a todos los recursos legales de este país, y tuvimos una respuesta importante y ahora todas ellas (65) están libres”, subrayó Herrera.

La criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas resulta de la injusta ley que criminaliza de forma absoluta el aborto, incluso, en situaciones en que la vida o salud de la mujer corre un alto riesgo, también cuando es por una violación o un incesto. Y de esto se desprende que en las últimas dos décadas 181 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas durante el embarazo fueron procesadas por aborto u homicidio agravado.

“Hemos mostrado con esfuerzos y hechos ciudadanos y con el apoyo de ustedes (organizaciones) y otras personas que no han podido estar lo hemos logrado y por eso estamos celebrando. Hoy imaginamos un país sin mujeres perseguidas, ni investigadas, encarceladas injustamente”, manifestó.

“Sabemos que la libertad de cada mujer ha implicado en muchos casos mover al mundo, aquí era imposible lograr la libertad, pero hemos logrado moverlo poco a poco, imaginamos un país en donde la maternidad sea un acto celebrado y bienvenido, donde no haya niñas que continúen embarazos impuestos y maternidades forzadas. Y un país en donde el aborto se trate como un problema de salud y no como un hecho criminal”, sostuvo Herrera.

La persecución, juzgamiento y condenas de mujeres por el sistema judicial se enmarca en un patrón estigmatizador y discriminatorio, porque la mayoría de mujeres que fueron condenadas comparten condiciones de pobreza extrema, residir en zonas vulnerables y sin acceso a salud de calidad.

Y que luego de sufrir una emergencia durante su embarazo, al llegar a los hospitales públicos, en lugar de recibir ayuda médica urgente, el personal de salud las denuncia con las autoridades policiales, acusadas de provocarse un aborto, y pasan al sistema judicial.

“Somos gente que persigue los sueños, que no nos quedamos solo con un sueño, que tratamos de hacerlos realidad y ahora estamos tocando un sueño con nuestras manos al abrazar a cada una de las mujeres que logramos liberar, disfrutemos este sueño hecho realidad”, expresó Herrera.

El acto extendió también un reconocimiento al trabajo de organizaciones como IPAS CAM, Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Women´s Link Worldwide (WLW), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional (AI) y Women´s Euality Center (WEC), que han acompañado durante los últimos 14 años la lucha por devolver la libertad de mujeres inocentes que fueron injustamente condenadas. Como lo estableció en su intervención Carmen Cecilia Martínez, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, al señalar el trabajo estratégico y coordinado de diversas organizaciones de derechos humanos, para lograr la liberación de estas mujeres.

“A la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista, ha sido un honor aprender de ustedes y acompañar sus luchas y poder aportar de alguna forma desde nuestro campo a esta lucha colectiva y tuvimos la posibilidad de acompañarlas en el litigio de Manuela, que es el primer caso que reconoce a nivel internacional a El Salvador por esta situación, que deja claro que los profesionales de la salud no pueden denunciar a mujeres que lleguen a los centros de atención a buscar emergencias obstétricas”, reiteró Martínez.

“Es un privilegio estar con ustedes, yo fui liberada el 17 de marzo de 2019, y este día quiero darle gracias a todas las presentes y al trabajo periodístico que nos acompañaron, quiero darles las gracias por la lucha de ustedes”, dijo Cinthya Rodríguez, al señalar los retos a futuro para la liberación de las que aún guardan prisión injustamente.

“Ya somos 65 liberadas y me siento feliz ser parte de ellas y les pido seguir en la lucha porque faltan muchas compañeras más, que merecen estar con su familia y yo personalmente me uno a esta lucha y seré fuerte para que ellas puedan recibir su libertad también”, puntualizó.