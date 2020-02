“Oré a Dios y el me dijo… Paciencia”: Nayib Bukele

Presidente da ultimátum a diputados para autorización de préstamo para seguridad.

Yanuario Gómez

Joaquín Salazar

@DiarioCoLatino

A pesar de todos los amagos de Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa por calmar la tensión existente desde inicios de semana con el Ejecutivo por la no aprobación del crédito por $109 millones para la ejecución de la fase III del Plan control territorial, Nayib Bukele cumplió su amenaza a medias y se tomó por asalto el primer órgano de Estado, tras ser tomado por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador y de la Policía Nacional Civil.

Desde la mañana del sábado, el mandatario salvadoreño ordenó militarizar los alrededores del órgano legislativo, además cerró los principales accesos al mismo y colocó varios dispositivos de sonido y pantallas gigantes para que la población observara la plenaria extraordinaria a la que convocó desde el jueves, y que se realizaría a las 3 de la tarde de ayer. Sin embargo, esto no ocurrió, pues solo llegó un puñado de diputados, y aunque el mandatario dio por iniciada la sesión plenaria, lo que hizo fue orar y luego salió del militarizado salón azul.

Este domingo, al filo de las dos de la tarde, efectivos militares liderados por Rene Merino, ministro de Defensa, junto a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), irrumpieron en la Asamblea Legislativa y arrebataron a la seguridad el control de las instalaciones.

Mientras, en las afueras del congreso, centenares de salvadoreños desfilaban por la alameda Juan Pablo II para acudir a la cita con el Presidente de la República. El reloj marcaba las cuatro y media de la tarde cuando el presidente Nayib Bukele apareció en una tarima y se dirigió a los asientes.

“Sabemos que estos señores que no quieren financiar a los policías y soldados para que nos cuiden son los que financiaron a las pandillas para que comparan armas y mataran a sus familias, mataron a los salvadoreños”, acusó el mandatario.

Luego de llamar delincuentes a los diputados y afirmar que no le han dado dinero para el Plan de seguridad Control Territorial, Bukele procedió a ingresar fuertemente custodiado a la Asamblea Legislativa mientras los asistentes gritaban con júbilo “insurrección, insurrección”.

En un pleno legislativo custodiado por militares que portaban armas largas, el Presidente de la República fue recibido por poco más de una veintena de diputados de GANA, PCN, CD y ARENA, y tras tomar el asiento de la presidencia, dio por iniciada la plenaria extraordinaria.

“Felicito a los que si cumplieron con su labor constitucional de estar acá, ahora creo que esta muy claro quien tiene el control de la situación, y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios”, externó el mandatario.

Bukele, sentado en el lugar que corresponde al presidente de la Asamblea Legislativa, luego de declarar que los diputados que no asistieron a la plenaria puso sus manos sobre su rostro, cerró los ojos y elevo una oración, luego se cubrió los ojos y comenzó a llorar.

Al terminar abandonó a paso ligero y sin dar declaraciones al pleno legislativo, su rostro fruncido por el enojo, en un momento pareció desorientado, de tal forma que parecía no encontrar la salida del congreso, mientras lo seguía todos los militares y policías que horas antes irrumpieron en el pleno.

Discurso Bukele

El Presidente de la República Nayib Bukele anunció a los convocados, que dio una semana más para que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran la autorización para negociar los fondos de la fase III del Plan Control Territorial. En su discurso, el mandatario aseguró que “Dios le dijo que tuviera paciencia” y que será hasta las elecciones del 2021 que se tomará el control de la Asamblea Legislativa.

“El 28 de febrero todos esos sin vergüenzas van a salir por la puerta de atrás, y los vamos a sacar democráticamente, ¿porqué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia?, ¿Porqué la vamos a tomar por la fuerza? aunque la constitución les de el derecho y no se los voy a impedir. Yo les pido paciencia”, dijo el mandatario.

“Si estos sin vergüenzas no aprueban los fondos para el Plan Control Territorial, los volvemos a convocar aquí el domingo, y le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos que Dios nos pidió paciencia, pero estos sin vergüenzas no quieren trabajar”,.

El presidente Bukele aseguró que en la oración que sostuvo, “Dios le habló y le pidió paciencia”. Por eso pidió a los simpatizantes que le acompañaron, y ante el rechazo de estos, agregó: “Ningún pueblo que está en contra de Dios se ha salvado. Oren ustedes mismos y pidan a Dios, con su relación personal con Dios, pidan prudencia y paciencia por una semana. En una semana los convocamos aquí. Yo no me voy a oponer entre el pueblo, y el artículo 87 de la Constitución quedará en sus manos aplicarlo y no me voy a oponerme. La verdad los amo y daría mi vida por ustedes, esperemos una semana”, insistió.

La respuesta de los presentes fue de rechazo inmediata, y tal fue que prácticamente el segundo discurso del presidente se revistió de palabras de rechazo y se fue sin concluirlo.

Por otro lado, en su discurso el mandatario dejó en claro que las demandas de inconstitucional a la convocatoria del Consejo de Ministros no tienen razón de ser, ya que está implícito lo que establece el artículo 167 numeral 7 de la Constitución de la República.

“La Constitución no es letra muerta, no está ahí por si ellos quieren o no hacerle caso, está ahí como una atribución del Consejo de Ministros (…) unos seudos abogados publican que es inconstitucional nuestro llamado, quien les dijo que son la Sala Constitucional, segundo Lugar, no necesitamos que la Sala de lo Constitucional interprete un artículo textual. No nos va a decir algo que está claro”, sostuvo.