FMLN desarrolla su convención nacional entre presiones presidenciales

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de reafirmar su compromiso de lucha y trabajo incansable con la militancia, el partido FMLN llevó a cabo su XXXVIII Convención Nacional Extraordinaria en la que entre otros temas definió el rumbo político a seguir hacia las próximas elecciones legislativas y municipales de 2021.

Al evento asistió Oscar Ortiz, secretario general del FMLN, quien resaltó que el partido de izquierda cumple cuarenta años de compromiso social por continuar construyendo la democracia y coadyuvando a la consecución de cambios positivos en el campo económico, social y político de la población

“No hay partido en el país que haya hecho tantos aportes a la democracia como el FMLN, estos momentos en los que vive el país son históricos porque se define la ruta a seguir ya sea hacia la democracia o la dictadura”, afirmó el secretario general del partido de izquierda.

El FMLN en su convención reafirmó el compromiso con la democracia del país, la cual reconoció es imperfecta pero continúa creciendo a lo largo de años de trabajo, lucha, entendimiento, negociación, buscando la prosperidad.

Ortiz, además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Nayib Bukele, presidente de la República, por las acciones de presión que ha desencadenado en busca de que la Asamblea Legislativa apruebe el crédito por 109 millones de dólares para la ejecución de la fase III del Plan Control Territorial.

“Presidente a este partido no lo vas a chantajear, no lo vas a intimidar, no se vale si haciendo uso ilegal de las instituciones del Estado siguen amenazando a nuestros diputados y sus familias, te hacemos plenamente responsable”, sentenció Ortiz.

El secretario general del FMLN afirmó que el mandatario salvadoreño se equivoca si con sus medidas va a intimidar al partido, “ante cualquier decisión de rompimiento del orden institucional los costos no correrán solo por nosotros, él tendrá que pagar costos iguales o más caros. Le demandamos poner freno a esa amenaza y a esas medidas y prepotencia que solo son propias de una dictadura”, indicó el dirigente de izquierda.

Entre las primeras resoluciones aprobadas por la convención nacional del FMLN están el rechazo total a la violación de la Constitución de la República por parte del presidente Bukele, quien juró cumplir y hacer cumplir la ley, además respaldar al grupo parlamentario del FMLN

y a la Asamblea Legislativa por la decisión tomada y la respuesta que está dentro del marco constitucional del equilibrio y la separación de poderes.

El partido de izquierda consideró importante -dada la peligrosidad que supone esta crisis generada por la Presidencia de la República a la vida institucional del país que puede causar daños irreversibles- llamar al cuerpo diplomático acreditado en el país y organismos internacionales, a estar vigilantes sobre esta situación.

Durante su convención nacional el partido FMLN también acordó permitir la inscripción de candidaturas individuales para las elecciones internas que definirán quienes representarán al partido y competirán en los comicios legislativos y municipales del próximo año, además de no establecer coaliciones con ningún partido político, sino únicamente con movimientos sociales de cada uno de los departamentos y municipios del país.