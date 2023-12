Oposición mantiene su postura de votar en contra del régimen de excepción

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Fue con 66 votos a favor que la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga al régimen de excepción; esta medida estará vigente por treinta días más, inicia el 13 de diciembre y finaliza el 11 de enero de 2024. Diputados de oposición que votaron en contra de prorrogar la medida consideraron que esta, va en contra de los derechos humanos de miles de personas que nada tenían que ver con pandillas.

La oposición argumentó que un régimen de excepción no es necesario para combatir a las pandillas, ya que se puede efectuar con la implementación de políticas públicas de seguridad que no lleven consigo violaciones a derechos humanos y tampoco la suspensión de derechos constitucionales.

De hecho, la política de seguridad suspende los derechos de agrupación (art. 7), la no intervención de la correspondencia (art. 24) y la detención administrativa en un plazo de 72 horas (art. 13 inc. 2), que se prolonga a los 15 días que establece el Decreto No. 333, vigente desde marzo de 2022.

Anabel Belloso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) informó que votó en contra de prorrogar al régimen de excepción ya que “llevan casi 2 años ´investigando´, ya deberían saber quién es culpable y liberar a miles de inocentes capturados injustamente. Mientras tanto, el Crook, líder de la MS, fue liberado por el gobierno, según audios”.

“Hay pruebas de que el gobierno liberó al menos a un líder criminal. Y hay pruebas de que miles de inocentes que no pertenecen a pandillas siguen detenidos. Queremos justicia, y el régimen de excepción comete graves injusticias”, agregó la diputada por VAMOS, Claudia Ortiz.