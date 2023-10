Oficialmente le pido al pueblo salvadoreño el voto “No a Bukele”

Carlos E. Vela, Ingeniero Científico

Desde Washington

Hoy se inició la campaña electoral y legalmente puedo pedir el voto “No a Bukele”.

El Salvador un país fracasado solo rescatable por su pueblo

El Salvador es un país hundido en el hambre. Millones de salvadoreños sólo hacen un tiempo al día. De 2019 a 2023 la población en pobreza ha incrementado por más de medio millón de salvadoreños. La elevada inflación, la mayor desde el 1996, ha elevado el costo de la vida, haciendo que la canasta básica sea inaccesible para las grandes mayorías, la producción agrícola ha sido devastada y generado una crisis alimenticia. La disminución del suministro de agua y de energía, y el deterioro de la infraestructura de los servicios de agua y de energía hacen las condiciones de los hogares cada día más precarias.

El Salvador es una tragedia humana: Bukele un mandatario fracasado que ha provocado esta tragedia humana y no merece la reelección inconstitucional

La falta de empleo ha provocado una enorme migración que está desgarrando la fibra social. En 1923 vivimos menos salvadoreños en el país que en 2019. En 1922 más de 375,000 salvadoreños barajustaron del país. El Salvador está externa e internamente endeudado. La constante exigencia de préstamos a los bancos locales está agotando las reservas financieras de éstos, poniéndolos en riesgo de una banca rota. Tal ocurrencia se llevará de encuentro los ahorros de la clase media salvadoreña y la diáspora. La irresponsabilidad fiscal y un antiamericanismo enfermizo ha cerrado los préstamos de los organismos internacionales y disminuido la inversión extranjera. Todo esto en el marco de una creciente deuda pública, la cual se ha aumentado por más de 5,500 millones de dólares en los últimos tres años. Un país sin política financiera y una política económica irresponsable, basada en un endeudamiento sin límites e insistencia en una política de bitcoinización del país, rechazada por la población y catalogada de irresponsable por los mejores economistas del mundo, incluso los premios nobel como Krugman, el Fondo Monetario Internacional y los calificadores de riesgo Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s. El Bitcoin ha sido un despilfarro de dinero, oportunidad para saquear al país y un total fracaso que ha endeudado más al país y aislado del sistema financiero internacional. En 2023, Fitch Ratings califico a El Salvador en el penúltimo lugar de los bonos “basura”, con probabilidad de incumplimiento de pago (imminent default), con pocas perspectivas de recuperación. La reforma de pensiones ha sido otro fracaso: baja cobertura, pensiones no en acorde al alto costo de la vida; un continuo saqueo de las pensiones por el estado; y la insostenibilidad financiera de las AFP amenaza un colapso de estas. Incumplimiento de las pensiones a los veteranos de guerra del ejército y del FMLN. La marginación y persecución de las comunidades originarias son una afrenta a la humanidad. Los lideres indígenas y sus familiares son perseguidos con saña por el régimen de excepción. Muchos han sido detenidos. La violencia contra la mujer, feminicidio, el hegemonismo masculino, discriminación en el trabajo y pago desigual por las mismas labores, etc. claman por un llamado a la acción. Nadie es más impactado por la pobreza que las mujeres, principalmente las madres solteras y las indígenas. Las mujeres representan un alto porcentaje de las desapariciones, y “aparecidos” muertos. El río Lempa y el medio ambiente continúan contaminándose., la ley del agua es una receta para destruir el país ecológicamente. El Salvador es uno de los países ambientalmente más vulnerables del mundo. El gobierno, en su afán de abrogar la ley contra la minería, persigue y encarcela a dirigentes ambientales en Santa Marta. No solo se trata de explotar el oro y plata de la región, además se rumora que existe un manto de petróleo en El Salvador y que el gobierno de El Salvador ya tiene acuerdos de explotación con inversionistas árabes del medio oriente. Sobre la corrupción es suficiente indicar que muchos funcionarios y exfuncionarios del gabinete, y allegados al presidente de la república han sido declarados corruptos y antidemocráticos por el gobierno de los EEUU y sus visas han sido revocadas. Muchos serán arrestados cuando pisen el suelo americano. En la lista Engels existen también funcionarios de administraciones pasadas, incluso los últimos dos presidentes. La corrupción es una forma de gobierno que hay que erradicar. Existe un conflicto diplomático donde los EEUU y Europa, nuestros aliados más perdurantes, ya no confían en nuestro país como un estado y nos ven como una hacienda. Además, ni Rusia ni China ven a El Salvador como una plaza de enfrentamiento, que valga la pena, con los EEUU. Por otro lado, las situaciones de inestabilidad económica de Rusia y China hacen inviables aventuras políticas y económicas en Centroamérica. El estado de derecho no existe. Los tres poderes han sido usurpados. La administración del gobierno está organizada para recibir y ejecutar órdenes del presidente. No existe un gobierno de pesos y contrapesos. La Asamblea y el Sistema Judicial están supeditados al Ejecutivo y la arbitrariedad reina en el país. Todos los órganos de segundo grado están subordinados al presidente. La ausencia de un Estado de Derecho amenaza y viola los derechos constitucionales de los ciudadanos. No hay reglas claras de gobierno, lo cual inhibe la inversión local y extranjera, y genera un aislamiento internacional. Bukele se ha declarado candidato presidencial violando así la Constitución salvadoreña que prohíbe la reelección. La agricultura ha sido destruida reemplazando la compra interna con compras el exterior que les permite usufructuar la adquisición de la canasta básico y otros materiales de consumo popular. Las semillas para las cosechas se entregan tarde o no se entregan. Millones de quintales de semillas ya podridas fueron encontradas en los almacenajes del gobierno. No existe un sistema de salud integrado y mucho menos efectivo capaz de atender las necesidades médicas y de salud del pueblo salvadoreño. ¡La medicina es un lujo! Ha destruido los ECOS, proyecto alabado internacionalmente y que la valió a la Dra. María Isabel Rodríguez el reconocimiento de “Heroína de la Salud”. No existe una red nacional preventiva de salud efectiva y de atenciones primarias adecuada. Los hospitales regionales, hospitales de segundo nivel que reciben pacientes con enfermedades de complejidad media, no tienen la medicina y sistema higiénico propicio. Los pacientes tienen que comprar su propia agua y papel higiénico. Los hospitales públicos de tercer nivel (medicina avanzada) no tienen los suficientes instrumentos médicos tecnológicos avanzados para hacer intervenciones de gran importancia como cirugías, operaciones de emergencias o tratamiento de enfermedades crónicas; no hay medicinas suficientes. El hospital Rosales no se reconstruyo, Ciudad Mujer se destruyo. El Hospital El Salvador es una galera que no atendió ni un solo paciente durante la estampida del 20 de mayo de 2023 en el Estadio Cuscatlán. Ninguna de sus promesas tímidas se ha realizado: el Ferrocarril de Pacífico; el Aeropuerto de Oriente; Bitcoin City; la Franja del Pacífico, todos a costa de una venta de la soberanía nacional y expropiación de tierras de campesinos.

La “guerra” contra las maras: una política de mutuo interés entre el estado y las pandillas

Si bien el régimen de excepción ha puesto bajo control a los estratos más bajos de las maras, no ha tenido una política de asedio y eliminación de las ranflas y las pandillas. Todo lo contrario, ha protegido a ranfleros y se han negociado con estos pactos de mutuo interés. El problema social que engendró las pandillas y las maras continua y un posible resurgimiento de estas continua latente. Además, el crimen organizado persiste y se está enraizando en el país.

Una estructura delincuencial está dividida en tres estratos: el grupo dirigente (la mafia, los carteles, las ranflas); su estructura intermedia (los capos, sicarios, las pandillas); y la base criminal (maleantes, malandrines y gatilleros, las maras).

La ranfla es una estructura de mando vertical del crimen organizado. Sus miembros dirigen, usufructúan y deciden la política de la estructura criminal cara las drogas, los negocios fachada, los testaferros, la compra de políticos, las negociaciones y los pactos con el estado, castigos, etc. La pandilla es el andamiaje que cumple con las órdenes, directrices, y políticas de crimen de la ranfla. Las ranflas y las padillas son los estratos organizados del crimen. Las maras son la base criminal que le hace los mandados a las pandillas. Dentro las maras existen también una gran variedad de malandrines que van desde gatilleros, drogadictos, mariguaneros, violadores, etc. Las ranflas a su vez están integradas dentro el crimen internacional del narco tráfico.

En la medida que el crimen organizado ha “profesionalizado” sus ingresos y quehacer, los estratos más bajos de las maras, por su conducta antisocial, se han convertido un estorbo para el “negocio”, y por lo tanto blanco del crimen organizado. Ejemplo claro fue la entrega a la policía de los mareos que secuestraron y asesinaron americanos en la frontera mexicana en marzo de 2023. El Cartel del Golfo fue claro que ellos no ejecutan a turistas americanos o respaldan ese tipo de actividades, y denunciaron a las “maras” mexicanas y les ordenaron parar los actos vandálicos.

En El Salvador la “guerra” contra las “pandillas” y el estado de excepción se han focalizado contra los estratos más bajos de maras. Ha protegido a las ranflas y las pandillas organizadas y han servido de propaganda política y abultado sus éxitos mediante la propaganda local e internacional. Han servido para atemorizar a la población civil y algunos dentro la oposición política, incluso a la diáspora cuando ésta visita a sus familiares en barrios, cantones, caseríos, y otras comunidades vulnerables. Tanto así que la diáspora no se despega de su pasaporte americano o extranjero.

Adicionalmente, el estado de excepción ha sido aplicado caprichosamente contra la sociedad civil en las comunidades vulnerables. Miles de personas han sido detenidas sin causa, sin acceso a un abogado y sin ser presentadas ante los tribunales. La situación es tan delicada que los EEUU ha puesto a El Salvador en la lista de países peligrosos para turistas y demás visitantes. Además, varios congresistas han solicitado al gobierno americano incluir la amenaza del estado de excepción como razón para extender y ampliar el TPS para los salvadoreños.

El estado de excepción es una quimera política para infundir miedo en la población y controlar las expresiones políticas contra el régimen Bukele.

La alternativa es pasar a un estado de sitio donde el estado de excepción es aplicado solo aquellas partes de la Republica donde la actividad pandilleril persista y lo amerita, similar a los estados de emergencia. El objetivo principal, donde el estado de excepción ha sido declarado, es la defensa y protección de la población civil. Los estados de sitio solo podrán permanecer mientras la actividad de poder y delincuencial persistan, de otra forma se deberán restablecer de inmediato las garantías constitucionales.

La modernización del país. una revolución que nunca fue

Bukele hizo su campaña por la presidencia y comenzó su administración prometiendo convertir a El Salvador en un país integrado a la Cuarta Revolución Industrial. El Salvador no logra alcanzar un nivel medio en la Primera Revolución Industrial cuando las economías en Europa pasaron de agrarias y artesanales a economías predominantemente industriales y manufactureras, entre el siglo XVIII y siglo XIX.

La economía salvadoreña es fundamentalmente informal, estancada en las primeras etapas de la Primera Revolución Industrial.

La Cuarta Revolución Industrial es una economía integrada y articulada en tiempo real (en todos sus aspectos: producción, logística, mercado, etc.) por las telecomunicaciones, informática, robótica e inteligencia artificial.

Bukele y sus asesores confundieron las redes sociales y las comunicaciones G5 con la Cuarta Revolución Industrial, que apenas se asoma en los espacios más avanzados tecnológicamente como Silicón Valley.

Que pretende Bukele

Bukele ha sabido manipular los perjuicios de los salvadoreños: su sentido de humildad como entidad nacional que no ha logrado su identidad nacional y anda en busca de sí mismo, de ese ¿quién soy?; Siendo un pretendiente a oligarca, ha sabido explotar el resentimiento del pueblo contra la oligarquía por los años de maltrato y desprecio de la entidad nacional mestiza y el indígena; A convencido al pueblo que es el único que ha desafiado a los EEUU y recobrado la dignidad nacional, cuando la no intervención directa de los EEUU es parte de su geopolítica regional, no hay nada especial con El Salvador; Denuncia el neoliberalismo, al mismo tiempo se entregó al Bitcoin, la expresión más audaz del neoliberalismo norteamericano; Con un borrón y cuenta nueva, ha negado nuestra historia, años de lucha, sufrimientos y sueños declarado, consigo mismo, el inicio de la historia. Un pueblo sin historia no es pueblo ni puede llegar a pueblo; Ha destruido las instituciones del Estado y las ha puesto a su servicio, despojando a los salvadoreños de sus derechos constitucionales; Ha pactado con las pandillas y se hace pasar como el que le ha puesto fin al crimen organizado; Se ha elevado a nivel de hijo ungido por Dios teniendo una moralidad cuestionable, primordialmente en el ejercicio del poder.

¿Que pretende Bukele? Su revancha histórica es contra la oligarquía que no permitió dejar entrar a su padre, Armando Bukele. No pretende en convertirse en parte de la oligarquía, pretende ser el supremo de la oligarquía. No pretende ser un dictador más, al estilo Pinochet, Videla, Martínez o Perón. Pretende ser un super Anastasio Somoza moderno, quien no fue parte de la oligarquía nicaragüense, fue, en sí mismo, la oligarquía propia.

El Salvador un país rescatable

La migración hacia los EEUU, Canadá, Europa y Australia ha demostrado que los salvadoreños, al igual que cualquier otro pueblo, tenemos la capacidad de salir de la pobreza y llegara a convertirnos exitosos en todo el quehacer humano, incluso millonarios por nuestros mismos esfuerzos. El mismo salvadoreño que llego a los EEUU vilipendiado, humillado y perseguido; aquel que el estado le había negado educación, salud, trabajo y mantenía en estado de pobreza, hoy es en EEUU un empresario exitoso con hijos universitarios en camino a convertirse parte de los sectores elites de los EEUU. A futuro próximo, los salvadoreños-americanos serán parte integral del poder intelectual, académico, empresarial, artístico, deportivo de los EEUU.

Si se puede en EEUU se puede en El Salvador. Para lograr esta transformación económico-social, es imprescindible que los salvadoreños en el país y la diáspora asuman control de la patria, construyan el estado-nación moderno, donde la entidad nacional mestiza asume su identidad como salvadoreño, sin prejuicios de inferioridad, y se convierten en la identidad nacional. Todos aquellos descendientes de extranjeros, quienes en su mayoría constituyen la elite en el país, tendrán también que adoptar a El Salvador como su nación, como su patria y pasar de ser el lugar donde viven a ser auténticamente salvadoreños. La adopción de una conciencia nacional del mestizo, como mayoría y un consorcio de todos, como pueblo, es un sine qua non, una condición esencial, absolutamente necesaria para construir una patria desarrollada y prospera.

El rescate de El Salvador comienza NO VOTANDO POR BUKELE. Oficialmente le pido al pueblo salvadoreño el voto “No a Bukele”.