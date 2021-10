Oficialistas buscarán un fiscal afín a sus intereses, dice oposición

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

Diputados en la Asamblea Legislativa han reaccionado luego que el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, entregara de forma oficial las credenciales para optar como fiscal general de la República para el periodo 2022–2025. Los parlamentarios de oposición han manifestado que la bancada mayoritaria podrá reelegir a Delgado para que siga cumpliendo con las visiones del oficialismo.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que empezarán a analizar la elección del fiscal, “a finales de noviembre, principios de diciembre” para revisar los atestados de los candidatos que lleguen a la Asamblea a presentar sus credenciales, para luego, hacer el mismo proceso que han hecho en las últimas elecciones de segundo grado. “Los vamos a llamar y entrevistar (…) luego vamos a elegir, esperamos que en diciembre podamos tener una elección del próximo fiscal”, detalló Castro.

Ante la posibilidad de que Rodolfo Delgado sea reelecto como fiscal, el jefe de fracción de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, dijo que será la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, la que analizará si Rodolfo Delgado se ha desempeñado de manera independiente desde el primero de mayo que el oficialismo lo impuso hasta la actualidad. Pero también, Cuadra sostuvo que se tienen que analizar los resultados estando al frente del Ministerio Público.

En ese sentido, el diputado Mauricio Linares, de ARENA, dijo que Delgado “debería de tener en cuenta cómo fue la forma en la que él llegó a ocupar ese cargo”, puesto que fue a través de un proceso muy cuestionado a nivel nacional e internacional, precisamente por no respetar el debido proceso.

La diputada Anabel Belloso, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), previó que todo apunta a que los parlamentarios que impusieron a Rodolfo Delgado lo ratificarán, ya que incluso algunos parlamentarios del oficialismo han dado el visto bueno para que sea reelecto.

La diputada izquierdista afirmó que Delgado “tiene valor” de llegar a la Asamblea y presentar su solicitud para participar en este nuevo proceso, eso bajo el contexto que accedió el primero de mayo a ser parte de las acciones de Nuevas Ideas contra la institucionalidad del país.

Belloso agregó que Delgado “ha seguido una agenda dictada desde la visión política que con el mandato constitucional que le corresponde en el marco de la investigación del delito y de la legalidad de todos los actos del Estado, que por ende, no lo ha estado cumpliendo”.

Perfil para un fiscal general

En cuanto al perfil que debería de tener el próximo fiscal general de la República, el legislador Mauricio Linares sostuvo que debería ser una persona académicamente preparada, imparcial y que no solamente se esté inclinando a investigar algunos hechos de la oposición, sino que fuera general; esto en el marco del desmantelamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y que dejaron 12 casos abiertos del actual gobierno por indicios de corrupción y que actualmente no se han tocado.

René Portillo Cuadra comentó que las primeras dos condiciones indispensables para ser fiscal general de la República, es la “idoneidad” y la “independencia”, en ese sentido, Cuadra detalló que la comisión que analizará los perfiles, debe analizar estos requisitos y, sobre todo, la pertinencia del postulante al cargo.

Mientras que Anabel Belloso concordó con los otros legisladores, en el sentido que el fiscal debe ser independiente en su actuar, que pueda aplicar los procesos que la ley le mandata de forma imparcial y no caer en un juego de “discrecionalidad política, ni ser sujeto a presiones”.

Mientras que el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sostuvo que el nuevo fiscal debe ser un profesional que cumpla con todos los requisitos académicos, éticos y morales, pero también, “una persona que tenga una visión para trabajar por el país”.

Diputados cuestionan el proceso

El diputado René Portillo Cuadra afirmó que muy poco se le puede pedir a la bancada legislativa mayoritaria en razón de la independencia, “porque ellos (NI) siempre buscan personas afines a su partido político, personas que incluso públicamente declaran que están a favor de los que ellos (diputados NI) hacen y en ese sentido van las entrevistas, para los concejales del CNJ y magistrados de la CSJ, le preguntaron claramente si están de acuerdo con la legislación que ellos impulsan”, cuestionó.

Cuadra afirmó que desde el momento en que un postulante dice que no está de acuerdo con su forma de gobernar, “está descartado”, según dijo, no esperan a que haya mayor análisis de independencia en la elección del fiscal porque los oficialistas tradicionalmente escogen personas afines a su partido y política. “Nosotros como oposición vamos a seguir reclamando que haya independencia, mérito, pertinencia en el cargo, que sea una persona idónea, sobre todo, que no sea un profesional comprometido con ninguna corriente del pensamiento político, sino que respete los procedimientos legales y constitucionales”, concluyó.

La diputada Anabel Belloso también comentó que se va a tener un proceso similar a los que se han tenido en la Asamblea, desde el primero de mayo, “en el sentido que a través de las elecciones de segundo grado buscan legitimar o buscar aprobaciones sobre acciones fuera del marco de la ley y de la constitución y procedimiento que ha dado la asamblea oficialista por orden obviamente de Nayib Bukele”.

El periodo en el que se vence el periodo del fiscal es en enero, a lo cual, ya para entonces debe de haber un fiscal electo. Por ello la Asamblea Legislativa ha abierto el plazo para la recepción de credenciales y concluye el 5 de noviembre, donde se empezarán a estudiar a dichos postulantes.