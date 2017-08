Obligar a Funes a venir a declarar es atentar contra sus derechos fundamentales: Cámara Segunda de lo Civil

@JoakinSalazar

La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro resolvió aceptar la declaración del ex presidente de la República, Mauricio Funes, desde la sede diplomática salvadoreña en la República de Nicaragua, al argumentar que no admitir esta posibilidad podría violentar sus derechos fundamentales.

“Procédase a recabar la cooperación procesal internacional, para realizar la declaración de Funes Cartagena, en la embajada de El Salvador en Nicaragua, para tal efecto exhorto y remítase a la Corte Suprema de Justicia, para su envío al Órgano Ejecutivo, en el ramo a cargo de las relaciones internacionales, a fin de hacerlos llegar a las respectivas autoridades consulares, debiendo adjuntar copia de la presente resolución y los cuestionarios que presenten las partes”, reza la resolución de las magistradas.

La Cámara previno a la Fiscalía General de la República (FGR) y al apoderado del ex mandatario para que presenten el cuestionario de las preguntas que el demandado deberá responder, dentro del término de tres días hábiles a partir de este jueves.

Esta resolución, responde a que el apoderado legal del ex mandatario interpusiera recurso de revocatoria contra la resolución pronunciada por esta cámara el 11 de enero pasado, ya que su petición fue que el tribunal librara carta rogatoria bajo cooperación internacional para que se tomara la declaración en la embajada de El Salvador en Nicaragua.

Ante esta solicitud, las juzgadoras consideran que se está garantizando el derecho de defensa, igualdad o equidad procesal y audiencia previa a fin de evitar que los derechos de las partes se vean afectados.

“Negarse a la práctica de un medio de prueba ofertado y admitido en el momento procesal oportuno, afecta el derecho fundamental y por ende al derecho de defensa, como parte del debido proceso, “el no recibir la declaración del demandado podría generar indefensión”, argumentan las juzgadoras.

La Fiscalía exigía la rendición de Funes Cartagena ante el tribunal, sin embargo, la condición de asilado desde septiembre de 2016, le imposibilita regresar al país.

Por lo que “pretender obligar que el demandado se apersone a este tribunal a rendir su declaración atenta contra sus derechos fundamentales y siendo que dicha prueba ya fue admitida, es obligación de este tribunal agotar los medios legales posibles para integración al proceso”, establecieron las magistradas. El ex presidente Mauricio Funes Cartagena, uno de los hijos del mandatario y la ex Primera Dama, fueron demandados por el supuesto enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado de El Salvador, porque supuestamente no justificó un incremento patrimonial por $ 552,669 dólares.