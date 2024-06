OBJETIVO: ASESINAR A ATILIO

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

En el marco de la represión política del estado salvadoreño contra toda disidencia y resistencia política, se ha detenido a una serie de personas de la tercera edad, dirigentes del movimiento de desmovilizados de la FFAA, a los que acusara de intentar realizar atentados el día de toma de posesión, del segundo e ilegal mandato de la actual administración.

Todo apunta a una vendetta política del régimen.

De cara al incumplimiento de lo prometido por el entonces candidato a los desmovilizados, estos sencillamente se le voltearon, asumiendo una posición contestataria con su régimen.

La probabilidad real de que fueran capaces de reunir los recursos para ejecutar atentados no puede considerarse seriamente, dado el distanciamiento que con la FFAA tienen, y del tiempo transcurrido desde el conflicto armado, que habría incapacitado cualquier recurso sobreviviente en su poder.

No olvidemos que, durante el conflicto armado, la doctrina militar era construir filas con verdadera carne de cañón, virtualmente sin ninguna profesionalización, lo cual se reflejó siempre en el número de bajas efectivas que el END provocó entre las filas castrenses, lo que se puede corroborar al acceder a los listados de la CRI y CICR del conflicto armado.

Es decir, más allá de la retórica triunfalista estatal, que estos emulan, los hechos constatan una realidad que los desestima.

Ahora bien, las acusaciones en cuestión aparentemente no se sustentan en no más que una serie de audios telefónicos, que dejan entrever solo el argot usual que los militares tienen, y que sabemos que en nuestro medio además supone hablar de más, pretender tener o controlar lo que no se tiene ni se controla.

Pero, además, suponiendo que estas personas de la tercera edad, encapsuladas en el tiempo del conflicto armado, sin los dominios o habilidades necesarias que supone la actual tecnología militar, que dista en mucho de la que conocimos en aquellos días, y que se caracteriza por ser más efectiva y portátil, son simplemente incapaces de ejecutar aquello por lo cual se los acusan.

Estas personas no tienen entonces lo necesario para ejecutar ninguna acción del tipo que se les señala, como tampoco, de tenerlos, están animados por los valores patrióticos necesarios para actuar, pues siempre se han movido por interés, lo que ha dado lugar a la descarnada manipulación que de este sector los partidos de derecha siempre han hecho.

Ahora añadamos al cóctel del tema que nos ocupa, la cuestión de la salud de los señalados.

Son personas de la tercera edad, con cuadros que develan que su salud se encuentra gravemente comprometida, por lo que ML ha recomendado medidas sustitutivas para algunos de ellos, en particular para el señor Atilio Montalvo, quien además de padecer diabetes, sufre de insuficiencia renal, como otros males afines.

A pesar de estas recomendaciones, el sistema penal simplemente lo re internó, lo que evidencia la saña en su contra del régimen, por lo que el propósito ulterior es el único que puede ser: su muerte.

Pues para el régimen es descartable.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...