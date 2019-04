Nuevos horarios de circulación en autopista Los Chorros

@DiarioCoLatino

Este sábado y domingo el tránsito por la autopista Los Chorros será de 5:00 a.m. a 12:00 p.m., dos carriles de Poniente a Oriente y un carril de Oriente a Poniente, esto debido a los trabajos que se ejecutan en el kilómetro 19 de la carretera Panamericana.

El Viceministerio de Transporte (VMT), informó que de 12:00 p.m. a 5:00 a.m. se dispondrán dos carriles de Oriente a Poniente y un carril de Poniente a Oriente a fin de reducir el impacto en el tráfico vehicular.

Cabe destacar que estos horarios son exclusivos para este fin de semana, el lunes se retorna al horario anterior que es: un sentido único hacia San Salvador para quienes vienen del occidente del país de 5:00 a.m. hasta las 7:30 a.m., y de las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. continúan dos carriles ingresando a San Salvador y un carril hacia el occidente.

“A las 12 horas que la ciudadanía ya comienza a retornar al occidente del país, se vuelven dos carriles hacia el occidente y un carril ingresando a San Salvador, eso será así hasta las cinco de la mañana del siguiente día, en razón que en horas de la tarde si bien es cierto hay afectación, pero tenemos solo dos carriles bajando. En horas pico de la tarde continua un carril de ascenso y dos de descenso”, externó Edwin Flores, director general de Tránsito del VMT.

Las autoridades reiteraron que se mantiene la restricción en el paso de vehículos de carga, a excepción de pipas y tren de aseo; únicamente podrán circular vehículos menores a tres toneladas.