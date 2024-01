Nuevas Ideas niega sus votos para estudiar reformas presentadas por COFOA

Samuel Amaya

La mañana de este martes, representantes de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa, para solicitar la autorización de escrituras en viviendas. Pidieron reformas a la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, con el fin que se garanticen las escrituras a más de 350 mil familias; sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos ya que argumentó que ya había legislado en el tema.

“Esa ley especial fue publicada en el diario oficial en agosto del año pasado, pero no cumple ni cubre todos los puntos necesarios e importantes, para que estas personas tengan sus escrituras. Hay gente aquí que tiene 30, 40 años esperando sus escrituras y no se les ha dado”, dijo Alberto Velásquez Trujillo, director de COFOA. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, “nos dice que hay 350 mil familias; aprobaron esa ley, pero no han querido escucharnos en las reformas que hemos pedido, que sea una ley que tenga garras y dientes para obligar al Gobierno y a los lotificadores a que entreguen las escrituras a las familias”, afirmó.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, los recibió para dar iniciativa de ley, dijo que las familias han asistido numerosas veces a la Asamblea Legislativa y a diferentes instituciones de Gobierno para establecer diálogo para el tema de las lotificaciones y parcelaciones que no les han dado los títulos de propiedad a pesar de haberlo pagado hace 20 o 30 años. Ante la petición de la legisladora Claudia Ortiz de reformar la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, el diputado presidente, Ernesto Castro, afirmó que la Asamblea ya resolvió este tema, “escuchando y atendiendo las necesidades de las comunidades”. Pero eso no fue así, plantearon las comunidades.