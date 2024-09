Nuevas Ideas le da la espalda a los afectados de COSAVI

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los diputados de Nuevas Ideas negó sus votos este martes a la petición de crear una ley que permitía la devolución de los fondos a los afectados por COSAVI. La propuesta fue elaborada por los afectados de COSAVI y presentada y apoyada por el grupo parlamentario de ARENA. Nuevas Ideas no quiso estudiar la normativa durante el desarrollo de la sesión plenaria de este martes, también se han negado a escucharlos.

La noche del 9 de mayo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado de prensa que investigaba a 32 personas de COSAVI por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que ronda los $35 millones.

La FGR dijo que los directivos incrementaron sus patrimonios personales y los fondos fueron extraídos hacia Estados Unidos y Alemania. Desde entonces, el banco es administrado por el Estado y ha devuelto los fondos a personas que tienen menos de $15 mil.

Los afectados por COSAVI llegaron la mañana de este martes a la Asamblea con una pieza de correspondencia para crear un fideicomiso para permitir acceder a sus fondos, pues muchos de los afectados tienen enfermedades que requieren dinero para el tratamiento, otros, han tenido que prestar dinero para ir pasando los días, según comentaron los mismos afectados.

Juan José Ortiz, vocero de afectados por COSAVI, pidió al partido Nuevas Ideas escuchar a las personas afectadas por la situación de la cooperativa. Sin embargo, el oficialismo no los escuchó. Días anteriores solicitaron audiencia con la Comisión de Hacienda, pero tampoco tuvieron éxito.

El presidente de la directiva de afectados por el caso COSAVI, Pablo Bracamonte, indicó que piden la creación de un fideicomiso porque el mecanismo de pago por capas no resuelve la situación de afectados con montos de ahorro mayores a los $15 mil.

“La superintendenta del sistema financiero, en un inicio, dijo en los medios de comunicación que habían suficientes fondos para que se nos pagaran a todos los que habíamos sido depositantes en COSAVI, que no nos preocupáramos, que tuviéramos tranquilidad, pero a raíz de que ha pasado cerca de 4 meses y vamos por una capa de $15 mil, no creemos que esa sea la forma adecuada de devolverle el dinero a todos los ahorrantes, porque prácticamente cuando anuncian la capa, a los dos días prácticamente no hay fila de personas que estén recibiendo esos depósitos; la razón es simple, no se les ha vencido esos depósitos a plazo, entonces, definitivamente no pueden retirar su dinero porque tenemos candados financieros. Si bien es cierto, estamos en la capa, pero como el depósito vence a dos o tres años no lo pueden retirar”, comentó Bracamonte.

El representante de los afectados por COSAVI informó que se recoge dinero de los préstamos, “sabemos que hay más de $189 millones en préstamos hacia diferentes personas y entidades, incluso de la misma alcaldía, sabemos que hay más de $21 millones (de préstamos) de las alcaldías de Nuevas Ideas”, informó Bracamonte.

Desde un inicio, la Superintendencia del Sistema Financiero no tomó en cuenta a los ahorrantes; por lo cual, ahora piden la creación de un fideicomiso, ya que el tema de las capas “no va a solucionar los problemas” por lo que piden soluciones “de verdad y rápidas”, ya que hay personas que padecen de enfermedades.

“Tenemos dos personas que ya murieron a raíz de que no tuvieron (dinero) para poder comprar sus medicamentos (…) esas personas no estaban en las capas, son personas que trabajaron por 20-25 en Estados Unidos y trajeron todos sus ahorros y los depositaron en COSAVI, porque confiaron en el sistema financiero, confiaron en la cooperativa y fueron engañados; no sabemos cuándo se nos entregarán nuestro dinero”, agregó el vocero.

Bracamonte destacó que la Superintendencia, de acuerdo a los estados financieros de la memoria de labores de 2023, tiene cerca de $250 millones intervenidos de los ahorrantes y nosotros por eso, solicitamos que se nos entreguen el dinero a través de un fideicomiso”.

Juan José Ortiz, vocero de afectados por COSAVI, explicó que un fideicomiso es un préstamo que lo administraría la banca estatal, pues sería el préstamo que tienen los ahorrantes y la garantía de la banca para recuperar ese dinero son los más de $200 millones que la SSF ha dicho que hay en COSAVI. Con este fideicomiso se les daría una salida a las más de 10,300 personas afectadas por COSAVI.

Durante la sesión plenaria de este martes, la diputada por ARENA, Marcela Villatoro, propuso modificación de agenda para incorporar la pieza de correspondencia; pero Nuevas Ideas negó sus votos; solamente la propuesta tuvo 3 votos, los de ARENA y Vamos.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...