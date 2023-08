Nuestro Tiempo buscará conformar una pequeña bancada legislativa que contribuya a ampliar el bloque opositor

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de Nuestro Tiempo, Andy Failer, sostuvo hoy en el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán” que, para cambiar la situación del país, se debe cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa.

Failer sostuvo que desde Nuestro Tiempo se intenta cambiar la correlación en la Asamblea Legislativa, “esto pasa por construir una pequeña bancada legislativa desde Nuestro Tiempo que contribuya a una bancada más amplia del bloque opositor y que pongamos sobre la mesa temas importantes”.

“La siguiente elección no tiene que ver entre la izquierda y la derecha; el país está secuestrado, no hay estado de derecho, no hay democracia y si eso no existe todos los temas relevantes no son debatibles porque lo que impera acá es una autocracia próxima a instalarse como una dictadura; y en ese sentido, lo que hace falta son demócratas”, dijo Failer en referencia a la posible reelección de Nayib Bukele a pesar de estar prohibida por la Constitución en al menos 6 artículos.