NOTA CRITICA SOBRE HORACIO QUIROGA

(De Prosas difusas)

No estoy de acuerdo con el suicidio. Desde que supe se había suicidado, perdió para mí su encanto. Nunca me ha gustado escribir crítica literaria, pero fuera de mi opinión muy particular, debe hacérsele honor. Después de leer un cuento a cargo de Alvaro Menen Desleal, me di cuenta que las víboras son más débiles que las culebras (aunque no tienen veneno, pueden engullir a las ponzoñosas). ¡Qué belleza saber la ofidia sensación humana de vencer y destruir a las primas víboras! Y observo en este comedor: comer a gusto tan vulgarmente entre cenizas que vuelan y vuelvan alguna vez. Todos ellos vienen a comer como bestias y gritan y vociferan y expresan sus tonterías que ignorarías si no fueses un takuijgani (artista integral).

POESIA DESILVANADA

Es ineludible la fecha

por la época…

Fue el ave que cantó

todo lo que hace ruido

y pasa continuamente

aun dentro la ciudad

pensamientos alumnos de la noche

conclusiones sobre a quien llamarle PADRE

entre los hombres, HOMBRE

dagas como recuerdos

añoranzas de amor

grillos como motivos poéticos

ansia entre el atardecer y el anochecer

el viento…sólo el viento

la luz es como rojiza

palpitaciones de la sombra

raras miradas a las nubes

azul multiforme del cielo

músicas que se creen dueñas del pasado

pequeñas comunes detonaciones

peleando con las canciones

Herberth Vaquerano Huezo

San Salvador, 14 de noviembre de 1982.