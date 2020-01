No soy la única que recibió salario sin llegar a trabajar en PCN: Cristina López

Joaquín Salazar

La ex diputada por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Cristina López, reaccionó a los señalamientos en su contra, y explicó que no ha sido la única empleada del PCN que ostenta salarios en la Asamblea Legislativa sin llegar a trabajar, también hay otros ex diputados y dirigentes de dicho partido político.

La ex parlamentaria mencionó al menos cinco casos entre estos al Coronel Roberto Leiva, Hilda Jiménez y los ex diputados Elizardo González Lovo, Dagoberto Marroquín y Rafael Machuca. López fue señalada por una investigación periodística en la que se descubrió que cobraba dos mil dólares por laborar para la Asamblea Legislativa, en los últimos seis meses, fecha en que ha residido en Estados Unidos.

“Fue el mismo coordinador (Mario Ponce) del grupo parlamentario quién me solicitó que no llegara a la Asamblea, y a quién responsabilizó de cualquier cosa que me pase a mi o a mi familia (…) Que el actual presidente Ponce diga que defraudé al Estado, de su parte es hasta absurdo, o ¿se le olvidó cuando autorizó la contratación de Hilda Jiménez? Doña Hilda también vive en EEUU, tiene asilo por el lamentable caso de su hija y recibió por dos años salario de asamblea”, dijo la ex diputada y ex atleta.

De igual manera reveló una serie de irregularidades, entre estas que a las mujeres diputadas por el PCN no son tomadas en cuenta. “Investiguen bien a la fracción del PCN, se llevarán muchas sorpresas, yo me hago a un lado y me apartó de ese partido, que se llena la boca diciendo que impulsa la participación femenina pero continúan con prácticas machistas”, agregó.

También hizo referencia a otras irregularidades como la usurpación de su sello para una pieza de correspondencia a favor del imputado Enrique Rais, que el PCN recibía fondos de CAPRES a través de donaciones y la supuesta participación de elementos PPI en el asesinato de Ramón Kury, esto autorizado por el Coronel Armendáriz, dijo.

Finalmente, López dijo que revelar estos datos no le exime de culpas, ni limpia sus errores. “Sentí la necesidad de aclararlo, esta ex atleta y ahora inmigrante como muchos de nuestros hermanos salvadoreños, solo es un chivo expiatorio del PCN”, dijo.