No me van a amedrentar con suprimir la plaza: Idalia Zúniga

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“A mí no me van a amedrentar con suprimir la plaza, si creen que con esto me van a callar o van a silenciarme, ustedes no saben de qué estoy hecha. Así es de que la lucha continúa, vamos a seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora”, aseguró Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS).

La dirigente sindical fue despedida dos días después de la “marcha blanca” en la que participaron sindicatos de salud y educación, pero el 21 de octubre el Ministerio de Educación le notificó su despido como docente nivel dos en el Complejo Educativo República del Perú, Mejicanos, San Salvador.

A criterio de Zúniga, esta acción del gobierno es por no ser sumisa, ni una sindicalista que se arrodilla o atemoriza, pues el FMS fue el único gremio de maestros que no aceptó desistir de marchar, ya que en la reunión de los sindicatos con el Ministerio de Educación no firmó el documento de compromiso.

La dirigente magisterial indicó que durante la reunión en el Ministerio de Educación les reiteró que ya había sido destituida como directora de la escuela donde trabajaba, sin embargo, le propusieron revisar el caso para nombrarla nuevamente en el cargo.

“Les aclaré que no quiero ser restituida como directora por un Ministerio de Educación represivo, con un gobierno que está queriendo recortar el presupuesto para educación y salud, que se den cuenta nacional e internacionalmente como el gobierno de Nayib Bukele está tratando a los profesores, está tratando a los profesores por no ser sumisa”, señaló.

Asimismo, enfatizó que seguirá luchando y no se doblegará como el resto de las gremiales de maestros, quienes se quedaron negociando con la comisionada presidencial, ya que, como mujer sindicalista, está amparada con los convenios internacionales de la OIT.

El Ministerio de Educación le comunicó a Zúniga que dentro del proceso de reestructuración se valoró que la plaza de docente nivel dos la cual ostentaba, ya no es necesaria para el servicio público, por lo que, se ha decidido suprimirla a partir del 21 de octubre del corriente año.

La maestra consideró que el despido es en represalia por haber participado en la marcha, y dejar en evidencia que el resto de los dirigentes gremiales fueron “comprados” por el gobierno, tal como ella lo denunció el sábado.

El Foro Nacional de Salud (FNS) denunció, además, el despido de Javier Castro López, Omar Alexander Martínez, Héctor Daniel García y Olinda Yamileth Monterrosa, directivos del Sindicato Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, quienes participaron de la marcha.

