“No implica solo falta de lluvias, sino menos alimentos a disposición”: Adalberto Blanco

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Adalberto Blanco, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MSA), consideró en “alto riesgo” la situación alimentaria para las poblaciones altamente vulnerables por escasos ingresos económicos para obtener alimentos y en similar posición los pequeños agricultores con la llegada del fenómeno de El Niño.

“La agricultura salvadoreña ha sido constantemente golpeada en su historia y en los últimos dos años ha sido mucho más fuerte por el incremento de los precios en la Canasta Básica, el alza del precio en los insumos agropecuarios, así como materiales herramientas y ahora le sumamos al 2023 el fenómeno de El Niño”, señaló Blanco.

De acuerdo al reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) existe un 55% de probabilidad que el fenómeno de El Niño se dé en la segunda mitad del presente año. Y que este pueda impactar con un aumento global de las temperaturas y un cambio en los patrones de vientos de diferentes puntos del planeta.

Y pese a que el fenómeno de El Niño implica que los cultivos estarán en riesgo por la ausencia de lluvias o por los pocos cultivos por el déficit que se arrastra desde el año anterior “esto no sólo afectará la zona rural y sus cultivos, es un problema de país”, afirmó Blanco, al considerar que no hay un plan de prevención.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, declaró hace una semana, sobre las Perspectivas Climáticas, que la temporada de lluvias iniciarían en el mes de mayo, que será a mitad del año que se manifieste el Fenómeno del El Niño, y que se producirá una canícula para el mes de julio-agosto, que podría “afectar los cultivos”.

Para Adalberto Blanco, El Salvador es un país centroamericano que se encuentra en una región altamente vulnerable frente a los efectos del Cambio Climático en el mundo. Por lo tanto, consideró que no debe extrañar o sorprender el efecto de la ausencia o exceso de lluvias.

“Recordemos, somos un país clasificado con multiamenzas, porque además de los efectos del cambio climático enfrentamos también terremotos, erupciones de volcanes, en fin es parte del diario vivir en el país; entonces, deberíamos de contar con medidas estatales para hacer frente a esto, pero lamentablemente aún no estamos preparados”, expresó.

“No vemos tampoco mecanismos de prevención, de mitigación o de respuesta ante estos fenómenos de los ministerios responsables, y los que existen son pequeños conatos de respuesta a estos fenómenos, pero no la preparación estatal”, argumentó.

Blanco reiteró la necesidad de contar con un Plan Prospectivo (planeación estratégica con visión de anticipar situaciones y como atenderlas) que servirán para tomar decisiones más claras y específicas a partir del conocimiento del terreno, el grupo poblacional y como remediar la zona luego de un impacto.

“Hay que adelantarse al riesgo -que ya sabemos- ocurrirá y ya deberíamos estarnos preparando frente al riesgo. Y ahora, ante la falta de alimentos habrá más pobreza, ¿Por qué?, porque los alimentos subirán de precio, las poblaciones rurales no tendrán alimentos y posiblemente migren buscando otros medios para sobrevivir”, acotó Blanco.

Para el ambientalista, el informe de la ONU sobre la inseguridad alimentaria para el año 2023, es urgente que sea retomado por el Ejecutivo, a fin de atender esta crisis alimentaria que trae antecedentes de mayor frecuencia por el exceso de lluvias de los últimos dos años.

“Los pronósticos de Naciones Unidas señalan que alrededor de 1.1 millón de personas en El Salvador están en una situación complicada. De este 1.1. millón de personas, alrededor de 800 mil personas están en al fase 3 y 4 de la crisis alimentaria, y con este dato lo que debe hacerse es algo de inmediato”, expresó.

“De la Crisis Alimentaria la Fase 3 y 4 describe a las personas que no llenan las necesidades calóricas y nutricionales que deberían obtener, en la Fase 3 algunas veces se logra otras no. Y en la fase 4, allí si no están estos aspectos, entonces, la vida de estas personas se ven desmejoradas, propensos a padecer más enfermedades. Y la niñez no desarrolla su peso y talla normal y otros sufren depresión o estrés, y, principalmente son las mujeres”, explicó Blanco.

En cuanto al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encargado de distribuir el “paquete agrícola” a agricultores en pequeño, Blanco informó que el el MAG cuenta con menos del 1% del Presupuesto General de la Nación, lo que refleja el bajo interés del gobierno al agro salvadoreño.

“Los 8 mil millones y centavos del presupuesto, el MAG obtiene solo el 1% y una parte de este presupuesto no llega a la agricultura porque va a la administración y pago de salarios, infraestructura y ahora que se ha incorporado ChivoPet, pues han tomado 10 millones de dólares de ese presupuesto. Por tanto, no le implica interés de las autoridades por los 2.4 millones de personas que viven en la zona rural, de los cuales, un 38% de esta población vive en la pobreza”, reiteró.

“Vemos otras aventuras del Estado salvadoreño al que están apostándole con presupuestos altos como el tema del Bitcoin, que son más de 425 millones de dólares, en una aventura que consideramos fracasada porque menos del 10% de la población lo utiliza o solo alguna vez lo hizo. Y al final habrá más pobreza, más migración y más afectaciones a la niñez y las personas que se encuentran en inseguridad alimentaria y nutricional”, puntualizó Blanco.