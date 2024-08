No hay medicamento en hospital Psiquíatrico

Redacción YSUCA

“Tantos meses que no ha habido. No sé cuándo va a haber” le dijo la trabajadora del Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez” al hijo de una paciente con depresión y psicosis cuando consultó por carbamazepina, un medicamento que no les ha dado desde hace cuatro meses debido a la escasez del mismo. El medicamento también funciona para combatir convulsiones en personas epilépticas.

El denunciante aseguró a Radio YSUCA que frente a la escasez de medicamentos para padecimientos psiquiátricos, el sistema de salud no les brinda las recetas para adquirirlos en el sistema privado.

Trabajadores del hospital les han sugerido estar pendientes de redes sociales del Ministerio de Salud (MINSAL) para conocer la fecha en la que podrían retirar el medicamento extendido por la doctora de la paciente.

Reportan incendios en diferentes partes del país

Un incendio se registró en un taller automotriz, ubicado en el reparto Las Alamedas, del distrito de Cojutepeque, en Cuscatlán Sur.

El incendio fue sofocado por Bomberos. La institución indicó que no hay víctimas mortales ni personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.

Otro incendio fue reportado en una vivienda del barrio Maraña de Chalatenango. Según reportes del Cuerpo de Bomberos, una persona resultó quemada por lo que fue trasladada a un centro asistencial, para recibir atención médica.

Bomberos reportó también la caída de un árbol por vientos fuertes y lluvia en Chalatenango. El árbol dañó una vivienda ubicada en el barrio La Sierpe.

