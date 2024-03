“No habrá sociedad justa sin respeto a los derechos de mujeres y hombres” : Leslie Schuld (CIS)

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Leslie Schuld, cofundadora del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), organización sin fines de lucro creada en agosto de 1993, y directora ejecutiva desde 1997, nacida en Cleveland, OHIO, Estados Unidos, sostiene que “No habrá sociedad justa sin respeto a los derechos de mujeres y hombres”

Schuld se graduó en Licenciatura en Historia, de la Universidad de Dayton, luego, obtuvo una Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz en la Universidad de El Salvador (UES).

Leslie Schuld ha trabajado en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador y Refugiados durante el conflicto armado desde 1981, siendo directora Programa del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, cuando ya se negociaba la firma de los Acuerdos de Paz (1992). De nacionalidad salvadoreña desde el año 2018, trabaja en la defensa de derechos humanos de la población salvadoreña. En la actualidad, frente al CIS, da asesoría legal a más de 20 familias cuyos familiares fueron capturados de manera arbitraria en la Isla Espirítu Santo, Usulután, durante el estado de excepción. “Lo lamentable de esto es que afecta a la gente más pobre”, dijo en entrevista exclusiva a Diario Co Latino.

– ¿Cuál es la valoración que tiene como defensora de derechos humanos y la situación de las mujeres en el país?

He visto muchos después de 30 años de vivir aquí en El Salvador, al que quiero mucho. Y en primer lugar, puedo decirte que admiro el empoderamiento de la mujer en el país, que es un avance muy significativo en los 30 años que llevó aquí residiendo. Y, segundo, la mujer salvadoreña ha probado que ha venido luchando a través de estos años para erradicar la violencia hacia la mujer, para cambiar la situación de padres irresponsables frente a la cuota alimenticia, su lucha por sus derechos reproductivos y sexuales y también por sus derechos políticos. Consideró que hay avances muy puntuales sobre diversos ámbitos.

– ¿Qué opinión tiene de los últimos años sobre los derechos de las mujeres?

El año pasado y especialmente este año -se está escuchando- muchas voces de mujeres lideresas y no lideresas que son quienes están defendiendo los derechos humanos actualmente. Y son ellas las que están frente a las cárceles defendiendo la inocencia de sus hijos o compañeros de vida o familiares que siendo inocentes fueron capturados arbitrariamente. Son madres, esposas, hijas y compañeras de vida.

Están también las voces de las lideresas que defienden los derechos humanos de las políticas injustas, y si revisamos estos últimos procesos electorales, hubo algunas candidatas de los partidos políticos que ganaron lugares estratégicos, han sido mujeres a lo largo de las elecciones previas del país.

– ¿Cree que la mujer salvadoreña ha ido avanzando en la lucha de sus derechos?

Creo que la mujer salvadoreña está empoderada y está luchando por sus derechos en diversos ámbitos como las que han formado un movimiento fuerte que exige la atención sobre su salud sexual y reproductiva (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto) y es por este grupo de mujeres que también están luchando para defender a mujeres condenadas judicialmente por haber experimentado una emergencia obstétrica.

Esas mujeres pobres en su mayoría que fueron acusadas por personal de salud, de tener un aborto, cuando fueron casos de emergencia obstétrica. Y la injusticia de imponer un embarazo a adolescentes violadas o niñas víctimas de incesto. Y te das cuenta que las leyes criminzalizan a la mujer y no al hombre o al violador. Cuando a la mujer no la pueden obligar a mantener un embarazo en donde ella no estuvo de acuerdo y fue producto de una violación.

– ¿Qué falta a esta lucha de derechos humanos de las mujeres?

Creo que hay muchos avances y que la mujer salvadoreña está empoderada, sin embargo, reconozco que actualmente se ven políticas de Estado que realmente son un retroceso. Como el hecho de que hay muchos feminicidios ahora, y no hay investigación de estos casos.

Y hace poco nos damos cuenta de las declaraciones del presidente electo (Nayib Bukele) que dijo públicamente que quitarán el tema de género de las escuelas públicas, y creo que eso es preocupante. Porque para construir una sociedad justa se necesita el respeto de los derechos de los hombres y de las mujeres.

Se necesitan relaciones de igualdad y no se puede -simplemente decir-, que la mujeres tengan que regresar a la casa o pensar que su único papel debe ser procrear hijas o hijos. Y no digo que este papel de la maternidad no sea un papel muy importante de la mujer, pero también el hombre debe tomar responsabilidad igual que la mujer en sus derechos dentro de la sociedad.

– ¿Cómo interpreta estos cambios en materia de derechos de las mujeres?

La mujer tiene derecho a su trabajo a desarrollarse en sus propias habilidades y crecer emocional y profesionalmente. Y cuando vemos este tipo de discursos pues es preocupante y es bueno no fortalecerlo.

Yo recuerdo cuando la primera dama (Gabriela de Bukele), y su esposo era alcalde de San Salvador, ella tenía una postura de derechos y una organización de mujeres en la ciudad. Y daba discursos sobre esos derechos de las mujeres, pero ahora casi está silenciada y las únicas actividades y los discursos que dan, están relacionados a la mujer como madre, cuando sabemos que la mujer es mucho más que eso.

Esas son algunas valoraciones y son de preocupación, porque no podemos volver atrás en materia de derechos humanos. Y ni creo tampoco que las mujeres estemos dispuestas a renunciar a todo los derechos defendidos y logrados. A seguir como integrantes activas de las directivas de las comunidades, de grupos políticos, de sindicatos y de los hogares, como digo, las mujeres están en todos los espacios de la sociedad.