Familiares de migrantes exigen legislación regional para la búsqueda de los desaparecidos

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El Foro “Conociendo la Legislación Migratoria Regional que garantiza la Protección y Búsqueda de Migrantes” forma parte de las acciones que COFAMIDE y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” realizan en apoyo a familiares que buscan a migrantes desaparecidos, desde una perspectiva de derechos humanos y una legislación con enfoque integral.

La “movilidad humana” es un derecho universal que no pueden obviar los Estados, ya sea los de paso o llegada de migrantes, y sin importar su nacionalidad, religión o género, sostienen.

COFAMIDE y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” demandan un consenso entre naciones sobre los derechos de las personas migrantes, así como su búsqueda, localización e identificación de forma digna y sin enfrentar obstáculos burocráticos, voluntades de autoridades y otros aspectos como los económicos y sociales, y la protección de los migrantes.

Juana González, de la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), manifestó que desde el año 2018, cuando se fundó el Mecanismo Exterior de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI), se logró la presentación de denuncias sobre familiares migrantes desaparecidos. Y, con la ayuda del Equipo de Antropología Forense Argentino hoy se cuentan con un banco de datos a través de muestras de ADN (información genética) para identificaciones más certeras.

“Sabemos que no tendremos respuestas inmediatas, que esto no es de la noche a la mañana, son procesos largos. Si hubo familiares migrantes desaparecidos antes de 2018, antes del MAEBI, pues les digo no hubo denuncia en esos tiempos, pero ahora contamos con organizaciones que nos han apoyado con la desaparición de nuestros familiares”, dijo.

“Si no fuera por estas organizaciones, obviamente, aunque realizáramos por aparte y a nuestra cuenta la presentación de nuestras denuncias, nos encontramos que no hay formas o mecanismos específicos del gobierno (de Guatemala) para que se vayan nuestras denuncias a México”, alegó González.

Mientras, Evelina Guzmán, del Colectivo Justicia y Esperanza San Luis de la Paz México, manifestó la importancia del MAEBI, por su aporte en cuanto al manejo de las denuncias y el trabajo combinado que buscan establecer entre consulados y cancillerías para contar con acceso a las autoridades mexicanas, y reconoce que actualmente existen muchas barreras.

“Nosotros esperamos que no haya este tipo de conflictos -sobre todo-, en temas de desaparición y mucho más en el territorio mexicano. El objetivo es claro, a través de los consulados de las cancillerías de los países se llegue a un acuerdo para evitar el tema burocrático que agravan las situaciones, y es mejor que sea un enlace directo”, indicó.

“En el caso de San Luis de la Paz llevamos 13 años buscando sin parar. Para nosotros como mexicanos ha sido difícil, aunado al tema de visas, el que la Fiscalía no reconoce a las víctimas, pues es entonces todo un conflicto, y estamos en el proceso ahora con la creación del MAEBI, que la búsqueda de los migrantes desaparecidos se lleve de la mejor manera y de forma abierta”, expresó Guzmán.

La cantidad de migrantes desaparecidos en territorio mexicano es alto, señaló Guzmán, al compartir que “dentro de estas desapariciones los primeros perpetradores identificados son las instituciones”, lo que dificulta todo el proceso de garantizar las identificaciones de las víctimas.

“Hace rato hablábamos, y México cuenta con más de 60 mil personas sin identificar, es decir, estamos hablando que nos va a llevar más de 50 años identificar estos restos. Porque México no tiene la capacidad, no tiene personal que pueda ir a identificar los restos en los laboratorios, porque cada uno de los estados tienen diferentes plataformas para la identificación”, afirmó.

Omar Jarquín, presidente de COFAMIDE, señaló que era importante que la legislación sobre los derechos del migrante salvadoreño debe contar con la participación de las organizaciones de familiares que cuentan con especialidades como el Banco de Datos Forense de Migrantes No Localizados de El Salvador.

Igualmente, llamó al respeto a la firma del “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”. El numeral 8 aborda “salvar vidas y hacer búsqueda de personas desaparecidas”, que junto a una legislación nacional sería eficaz para dar respuestas a este sector.

“Los mecanismos son muchos, pero en los más usados, es 50% en vida, y 50% de búsqueda de restos y fallecidos. Y cuando digo esto me refiero al Banco Forense de Migrantes no Identificados de El Salvador, Honduras y México, que ya están funcionando”, indicó.

“En el caso de El Salvador ya tenemos más de 10 años de dar respuesta a los familiares y tenemos también el mecanismo de búsqueda en vida, cuando nos vamos en caravanas de madres y familiares que recorren la ruta migratoria buscando a sus familiares y se han podido identificar algunos con vida que se han quedado en México”, sostuvo Jarquín.

No obstante, es una prioridad que el Estado salvadoreño y la región den un “enfoque transnacional” en torno a las desapariciones de personas migrantes, alegó Jarquín.

“La ruta migratoria en donde hay muchos fallecidos, restos o cuerpos y para que tengamos el cien por ciento de seguridad que esos restos son mi familia, porque no podemos confiar que le encontraron el DUI en el pantalón o un cincho que identifican era de esa persona, estamos seguros sólo cuando la prueba de ADN está hecha, y así determinar si es o no su pariente”, observó Jarquín.

Ovidio Mauricio, presidente de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, expresó que, en el plano jurídico, buscan ayudar a los familiares de migrantes desaparecidos mediante la aplicación de Tratados Internacionales y las Declaraciones de Derechos Humanos sobre las personas migrantes.

“Es bastante difícil esa situación, aunque se ha tratado de legislar, el OIM (Organización Internacional de las Migraciones) estuvo con varias organizaciones apoyando en El Salvador, la creación de una Ley de Migración, pero que aún está sin aprobarse y se ha intentado con este nuevo gobierno, pero no ha sido abordado y menos aprobado” informó.

“Las localizaciones de estos desaparecidos en la ruta del migrante, la hacen los familiares con apoyo de las organizaciones; los gobiernos muchas veces desatienden este tema pese a ser su responsabilidad constitucional, pero los deja solos en este proceso o cuando quieren repatriar sus restos. Porque al Estado solo le ayudan las remesas que envían los migrantes que lograron llegar a Estados Unidos”, puntualizó González.