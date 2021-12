“No estoy de acuerdo en el 40% de impuestos”, dice Cardoza sobre la Ley de Agentes Extranjeros

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado del Partido de Concertación Nacional (PNC), Reynaldo Cardoza, afín a Nuevas Ideas, mostró su inconformidad con el impuesto del 40% que el Gobierno podría quitar a las organizaciones no gubernamentales si la Ley de Agentes Extranjeros se avala en el congreso, ya que según él, el impuesto es “demasiado alto”.

El legislador sostuvo que si las organizaciones civiles usaran el tema “efectivamente” para verificar o combatir la corrupción “qué bueno fuera”; ya que según él, existen organizaciones en el país “que son partidarias y sus patrones son partidos políticos camuflajeados de organizaciones civiles, aquí en el país lo hay”.

La prensa le pidió que enlistara a dichas organizaciones; sin embargo, Cardoza se limitó en contestar: “no lo voy a mencionar, no voy a decir quiénes son, pero las hay”.

Cardoza externó que no está de acuerdo con Nuevas Ideas en que a las organizaciones se les quite el 40% de la ayuda financiera internacional por medio de impuestos. “Nosotros no estamos de acuerdo en el 40% de impuestos, creemos que es un impuesto demasiado alto para poder pagarlo en el país; sería un impuesto grandísimo, pero allí está el proyecto que no se ha pasado todavía. (Sin embargo,) no se vale la injerencia de otros países para poder venir a querer desestabilizar el país a través de organizaciones políticas, eso no lo podemos permitir”, concluyó el legislador. Esto refiriéndose a que ya se aprobó el dictamen que contiene la ley, pero hasta la plenaria de ayer martes no se ha agendado.

Días atrás, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que si de ser necesario el retiro del impuesto lo iban a analizar; esas declaraciones surgieron cuando Castro informó que la normativa iba a ser consensuada con el cuerpo diplomático.

La Ley de Agentes Extranjeros ha sido fuertemente criticada por sectores de la sociedad civil, así como de organismos internacionales que muestran su preocupación por que avalaría restricciones a las asociaciones y con el impuesto que se les pretende imponer las ahogaría.

Fue la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa que aprobó que el Gobierno pueda controlar a las organizaciones no gubernamentales, esto bajo la excusa de hacer de las oenegés “más transparentes”, tal como lo planteó el oficialismo desde la introducción de la Ley de Agentes Extranjeros el pasado 9 de noviembre.

En el marco normativo se establece que el Gobierno a través de la plantación de un impuesto, se les quitará el 40% de los fondos a organizaciones que no sean de carácter social; es decir, si a una organización le otorgan 1,000 dólares del extranjero a una ONG, el Gobierno se embolsará $400.

En el dictamen que no es público, se estableció según lo acordado en la Comisión de Relaciones Exteriores que en el artículo 12 de la ley, se imponga una pena de prisión de 2 a 5 años a los agentes extranjeros que “ejecuten actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado”.