“Ningún partido político debe apropiarse de las elecciones”: Claudia Ortiz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada y candidata a la reelección por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo este jueves en Frente a Frente que todo este fallo del Tribunal Supremo Electoral respecto a la transmisión y divulgación de resultados electorales favorece al partido oficialista, quien adelantó que sacaron 58 diputados, pese a no tener datos oficiales.

La diputada Ortiz sostuvo desde la mañana del día de la elección, sus equipos de defensa de voto les reportaron que a la gente con su credencial no les permitían integrarse en la Junta Receptora de Votos (JRV). En su lugar ponían a personas del partido oficialista y aliados. En ese sentido, dijo que “ningún partido político debe apropiarse de las elecciones. Las elecciones son responsabilidad del Tribunal y son de los salvadoreños”.

En redes sociales han circulado audios en los que dirigentes departamentales de Nuevas Ideas dan instrucciones a sus seguidores de “hacerse de las mesas electorales”, y que para ello hay que quitar a los elegidos por el TSE, y para ellos hay que llegar a los puestos votación a las tres de la madrugada.

Sobre los fallos reportados por las JRV para la transmisión de resultados, Claudia Ortiz sostuvo que “esto no falló en algunos centros de votación. Falló en todo el país. Y más del 80% de las actas no pudieron ser transmitidas. Este fallo no ha sido casual. Cada vez sale más información que indica que este ha sido un colapso orquestado”.

A juicio de Ortiz, “todo este desorden le beneficia al partido oficialista: a los que recibieron créditos hipotecarios VIP, a los que le quitaron a la gente la posibilidad de retirar su anticipo de pensión”.

“No podemos ser ingenuos y pensar que fue un fallo aislado. En las actas a las que hemos tenido acceso vemos que el partido VAMOS aparece como segunda fuerza. Y no solo Vamos. La oposición está representada de forma importante”, destacó la legisladora, quien ha sido fuerte crítica del gobierno debido a las decisiones en contra de la Constitución y otras leyes.

Según destacó, VAMOS podría tener un segundo escaño en San Salvador y otro más en La Libertad, de acuerdo con las actas a las que han tenido acceso. “Ha habido un gran apoyo para Vamos. Vamos sigue en la Asamblea Legislativa. Pero, tenemos que garantizar que esa voluntad se respete. Ni un voto más, ni un voto menos”.

Para que el voto por voto pueda ser confiable, dijo la opositora, se necesita saber cuáles han sido las medidas que se han tomado para garantizar que los paquetes electorales han sido bien custodiados. Esto, tomando en cuenta que el lunes se informó el desconocimiento de los paquetes electorales.

“No hay que descartar la posibilidad de que se repita la elección. Y hay que deducir responsabilidades de esto que ha sucedido”, concluyó Claudia Ortiz.