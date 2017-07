“Mujeres emprendedoras no dependen de nadie para sobrevivir”: Vanda Pignato

@JoakinSalazar

Nuevamente las mujeres formadas por Ciudad Mujer siguen demostrando su capacidad y su entrega para hacer un cambio radical en sus vidas.

En esta oportunidad, 22 emprendedoras tendrán la oportunidad de mostrar sus productos en una de las ventanas comerciales más importantes de El Salvador, como lo es Consuma 2017, que fue inaugurada este viernes.

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social visitó los stand de las mujeres emprendedoras que son apoyadas por Ciudad Mujer, que durante los 10 días que dure la fiesta del comercio salvadoreño impulsarán sus iniciativas en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

“Estamos en el pabellón Centroamericano y en pabellón cuatro, cada dos días vamos cambiando a las emprendedoras, para poder darles oportunidad, la calidad en la que estamos trabajando, cada día el stand de calidad está mejor, nos da mucho gusto porque las mujeres, en su economía no dependen de su agresor para poder sobrevivir”, dijo Pignato.

En total son 22 emprendedoras capacitadas y apoyadas por Ciudad Mujer las que participan con sus emprendimientos por tercer año consecutivo en CONSUMA 2017. Las mujeres emprendedoras estarán exponiendo y comercializando sus productos, los cuales podrán ser adquiridos a precios competitivos.

En los stand de Ciudad Mujer, se estarán rotando las emprendedoras, que mostrarán productos como: bolsos y carteras pintadas a mano; sandalias y variedad de calzado; artesanías y bisutería elaborada con piedras cultivadas y en cuero; jabones naturales, champú, aceites, cremas y otros productos para el cuidado de la piel; productos textiles para el hogar; espumillas, alfajores y galletas; pan dulce y salado; encurtidos y escabeches; mermeladas y variedad de chocolate artesanal; horchata de maní con morro y cebada; pan integral, dulces y semillas naturales.

En su visita al stand, la Secretaria Pignato felicitó a las emprendedoras participantes por su esfuerzo y dedicación, al mismo tiempo que les deseó muchos éxitos en el desarrollo de la feria, actividad que sin duda les generará nuevos y mayores ingresos que contribuirán en su economía familiar. “En El Salvador, muchas mujeres viven con sus agresores, porque cree que si se sale de la case, no estudio y no sabe hacer nada, cree que no puede sobrevivir sin el agresor, estos hechos casi siempre acaban en feminicidios, por eso las mujeres tienen la oportunidad en Ciudad Mujer para capacitarse, y para especializarse”, comentó la Secretaria.

Desde el inicio de Ciudad Mujer a la fecha, un millón 553 mil 981 mujeres han tenido una nueva oportunidad de vida, en la que demuestran a la sociedad que son capaces de auto sostenerse y ser el pilar de una familia, tanto solteras como casadas.

Para este periodo vacacional, Ciudad Mujer participa en esta feria Consuma 2017 con un kiosko informativo localizado en el pabellón Centroamericano, en el que funcionarias darán a conocer los diferentes servicios y oportunidades que el programa les brinda en los seis centros de atención integral ubicados en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Morazán y Usulután.