Muere padre Luis Alonso Coto, seguidor del legado de Monseñor Romero

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A través de redes sociales se conoció este jueves el fallecimiento del padre

Luis Alonso Coto Flores, párroco de la iglesia San Juan Bautista, en Cojutepeque, quien durante su vida pastoral se caracterizó por ser un defensor de los derechos humanos, un hombre que desde la fe siguió los pasos de Monseñor Romero.

Nació el 9 de noviembre de 1949, hijo de Cipriano Coto y Antonia Flores, fue ordenado sacerdote el 29 de diciembre de 1980 y ejerció con profunda caridad pastoral el ministerio sacerdotal en la parroquia San José, Quezaltepeque; San Antonio, en Santa Tecla; Santa Lucía, Ilopango y San Juan Bautista, Cojutepeque.

Fue rector del Seminario Mayor San José de la Montaña, notario de la curia, vicario de pastoral, responsable de catequesis en la vicaría de pastoral y director de Tutela de Derechos Humanos.

El padre Coto estaba por cumplir 42 años de vida sacerdotal y se caracterizó por ser fiel en el seguimiento de Jesús Buen Pastor, a imitación de quien amó profundamente a los pobres y los necesitados, vivió además su ministerio al servicio de sus hermanos sacerdotes, hacia quienes experimentó siempre un gran amor fraterno, con quienes fue muy solidario ante sus necesidades y dificultades.

“Con su testimonio de vida sacerdotal ha dejado una huella profunda en el clero de la arquidiócesis, en los fieles para quienes ejerció siempre el pastoreo con la caridad pastoral, propia del Señor Jesús y en todos los que tuvieron la fortuna de tratarlo”, reza un comunicado difundido por la arquidiócesis de San Salvador.

Durante la celebración de su 41 aniversario de vida sacerdotal, el padre Coto narró que por curiosidad inició este camino vocacional, cuando un joven seminarista, en 1968 le dijo que “yo debía volar como las águilas”, fue a una “semana de prueba” en San Miguel y el padre Manuel Osorio le dio la noticia que había quedado.

“Me tocó vivir y experimentar con tristeza el cierre del Seminario San José de la Montaña en 1972, las comunidades de Zacamil me adoptaron como uno de sus miembros e hijos. Lo que soy, es gracias a ellos y ellas, el padre José María Gondra me dio la beca para continuar mis estudios en la UCA, en el año 1975 me envían a Lovaina. Termino mi bachillerato en Teología y voy a los EEUU, patrocinado por monseñor Lorenzo Graziano y siguiendo el consejo de Monseñor Romero, para hacer estudios allá”, comentó el padre Coto en ese momento.

El religioso en los últimos días permaneció ingresado en un centro asistencial por complicaciones de salud, falleció el 8 de junio, sus restos permanecerán en capilla ardiente en la parroquia San Juan Bautista, en Cojutepeque, hasta el sábado cuando será la misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana, luego se dará santa sepultura en el templo parroquial, a los pies de la Virgen María.