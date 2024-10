MOVIR pide informes de programas para niñez víctimas del régimen

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (MOVIR) pidió al Concejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), información de los programas de apoyo para las niñas y niños víctimas del Régimen de Excepción. Esta solicitud se dio en el Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre.

Samuel Ramírez, representante de MOVIR, dijo que esta es la segunda vez que acuden a CONAPINA pues no hay ningún espacio, para atender a los niños abandonados por sus padres víctimas del Régimen de Excepción. “Los niños no tienen el mismo rendimiento escolar, tienen un dolor en el corazón al no ver a sus padres, le decimos a la primera dama, qué está haciendo por estos niños, dónde está la Ley Creciendo Juntos, es una ley que no sirve para lo que realmente debe servir”, afirmó.

Ramírez sostuvo que la primera vez pidieron a la directora de CONAPINA una explicación, acerca de los niños que nacen y crecen en la granja penitenciaria de Izalco, Sonsonate, ya murieron cuatro bebés y nadie se ha pronunciado, además, hay informes que dentro de la cárcel están naciendo niños con deformidades físicas.

MOVIR reiteró que actualmente la restricción total de visitas en todos los centros penitenciarios ha creado un vacío informativo devastador, afectando no solo a los internos, sino también a sus hijos e hijas, desde la implementación de estas restricciones, hay escasas informaciones sobre el estado de salud y la situación jurídica de las víctimas.

La única comunicación se limita a los momentos cuando entregan los paquetes alimenticios, y rara vez informan a los familiares sobre traslados o fallecimientos, esta falta de información afecta a las niñas, niños y adolescentes que tienen a sus padres privados de libertad, deteriorando su desarrollo emocional y mental.

Los niños se ven enfrentados a emociones de tristeza, enojo, miedo y apatía, lo cual repercute en su rendimiento social y educativo, la ausencia de programas de atención psicosocial agrava aún más esta crisis, evidenciando una vulneración de sus derechos fundamentales, como se establece en la Ley Crecer Juntos.

MOVIR hizo un llamado a las autoridades para que se restablezca las visitas familiares entre los detenidos y sus hijos.

En El Salvador aproximadamente 62,000 niños y adolescentes están en estado de abandono, debido al Régimen de Excepción implementado desde el 27 de marzo de 2022.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...