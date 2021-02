Monseñor Romero, un testimonio de transformación social

Gloria Silvia Orellana

“Tenemos que tener un arraigo y conocimiento al testimonio de monseñor Oscar Romero o el padre Rutilio Grande y otros líderes, que dan un testimonial transformador”, dijo el padre Miguel Morán, de la parroquia San Jacinto, al recordar el legado pastoral del obispo mártir.

En Catedral Metropolitana, donde se encuentra los restos mortales de san Oscar Arnulfo Romero, la comunidad de la cripta reiteran el mensaje evangélico de prelado católico que siempre aconsejó acercarse a Jesús, siendo fieles y humildes con él.

El padre Morán afirmó que pese al tiempo transcurrido de la misión profética de monseñor Romero, su pensamiento y vivencias continúan teniendo vigencia en su palabra, así como en la interpelación que hacen a la conciencia del pueblo salvadoreño.

“Es un privilegio estar aquí, y aprender un poquito día a día del testimonio de monseñor Romero, que siempre buscó una transformación. Es importante el testimonio que damos cada uno de nosotros”, agregó.

Asimismo, se refirió al proceso electoral: “Estamos en un tiempo que las susceptibilidad son muy sensibles, sobre todo, por las elecciones, y cuando revisamos las listas de cuántos partidos son y qué candidatos van. Y, decimos, los mismos de siempre, no cambia la lista y ponen sus rostros en la calle, y no hay renovación”, dijo Morán.

Para el sacerdote, es importante también tener el conocimiento del significado de la palabra “servicio” y mucho más para quienes aspiran a cargos públicos. “Si supieran que es servir en palabras de Jesús y las implicaciones que tiene este compromiso, pues no estarían en esas listas”, afirmó.

“Ahora estamos en un ambiente que se presta a muchas cosas y es triste, que en este escenario hasta los hermanos nuestros pierdan la vida; porque ese manoseo de la politiquería que hay que termina en violencia. Y hasta que nos preguntemos, ¿para qué voy a votar? o ¿por quién voy a votar?, no tomaremos conciencia. Una joven feligresa me dijo, -Padre nos van a seguir utilizando hasta que no seamos conscientes- entonces, pensemos como quitar esos obstáculos y busquemos a Jesús”, le respondió.