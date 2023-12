Monseñor Romero pide no comercializar la Navidad

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En la misa dominical celebrada en la Cripta de Catedral, se recordó el mensaje de Monseñor Romero, quien en su homilía de 1978 invitó a que en la Navidad no se piense tanto en regalos, comilonas, cosas que hacen perder el tiempo y no dejan reflexionar el verdadero significado de esta fecha.

Pidió no dejar que la Navidad se comercialice, profane y paganice, lo principal es meditar quién es ese niño que nace en Belén.

“Recojamos la Navidad con el espíritu respetuoso y venerémosla en nuestro hogar, en nuestra pobreza, cuanto más pobres y enfermos, mejor. En estas horas en que El Salvador parece que no tiene lugar para la alegría, escuchen a San Pablo como nos repite estar siempre alegres”, dijo el obispo mártir.

Asimismo, exhortó al cambio de una piedad individualista a una comunitaria, no se trata de una salvación sin importar los demás, porque la salvación que Cristo ha traído es en comunidad y en iglesia, “porque si no te salvas con otros, puede ser que no te salves tú solo”, reiteró.

“Somos una comunidad de esperanza y como los israelitas en Babilonia, esperemos la hora de la liberación, la comunidad cristiana, no debe estar desesperada, no debemos llorar como hombres sin esperanza”, expresó Monseñor Romero.

El sacerdote Juan José Hernández indicó durante la homilía dominical que este tiempo de adviento, es preparación a la Navidad, tiene un tono penitencial, hace un llamado al arrepentimiento y conversión, en medio de esta atmosfera de penitencia, el tercer domingo de adviento se le llama de la alegría.

San Pablo invita a estar alegre, orar y ser agradecidos, la alegría de este diciembre es el nacimiento del niño Jesús, se proclamará la liturgia cuando el ángel se presenta a los pastores y les dice que trae una noticia de alegría para todo el pueblo. “Esta alegría hay que diferenciarla de la diversión y los placeres, no es una alegría superflua, no es algo humano, efímero o irrelevante, esta alegría va atravesar esas circunstancias que pueden ser enfermedades, persecución o problemas, esas pruebas no van a quitarle la alegría al creyente, porque sabe que su alegría se fundamenta en Dios”, enfatizó el religioso.

Al momento de la procesión de ofrendas se presentó la corona de adviento y tres velas encendidas, simbolizando que con fe se está vigilante para recibir la liberación de la verdadera luz que es Cristo.