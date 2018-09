“Monseñor Romero, el Santo de la palabra y la conversión”: Efrén Reyes

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El pastor Efrén Reyes, de la iglesia bautista, afirmó que seguir el camino de la pastoral de Monseñor Romero, más que aspirar a un cambio de pensamiento, es la transformación total del modo de vida de las y los romerianos y feligresía.

“Monseñor Romero es un santo incómodo, por la cimiente de su palabra, su compromiso por la justicia y la búsqueda de la verdad. No es un santo de deditos delgados, con carita inocente en una pintura de la iglesia. Él nunca será un santo inocuo”, afirmó en su ponencia el pastor Reyes.

El pastor Reyes, adjunto de la Secretaría de Asuntos Religiosos del partido FMLN y director ejecutivo de la Asociación Apostólica por la Vida y por la Paz, fue invitado a disertar sobre el “Ecumenismo como Acción Integradora para la Defensa de los Procesos Revolucionarios en América Latina”.

La actividad se enmarcó en la décima edición de la Cátedra Simón Bolívar El Salvador 2018, en homenaje a la canonización de Monseñor Oscar Romero. Con el tema “El papel de la Espiritualidad y la Fe en los Procesos Revolucionarios de Nuestra América”, que organiza cada año la Embajada Bolivariana de Venezuela en El Salvador.

Sobre el ecumenismo, el religioso acotó que este término se puede visualizar en dos dimensiones, en la religión une a todos los credos religiosos, pero también significa la unidad, la pluralidad (casa de todos), al considerar que en los movimientos revolucionarios en América Latina este aspecto ha sido parte fundamental en su desarrollo interior.

“La dimensión política es cuando todos pensamos en la emancipación de los pobres, en su bienestar, en trabajar por el bien común, independiente de los énfasis políticos que tengan las personas o matices, pero se puede converger en ese punto en común. Y en el tema religioso estamos hablando que podemos ser católicos, evangélicos u otras, pero nos une el Evangelio de Jesucristo”, afirmó.

En cuanto a la pastoral de Monseñor Romero, el pastor Reyes recordó que uno de los puntos fuertes fue relacionarse con otras iglesias, siempre con respeto y apertura, cuando eran tiempos difíciles para el arzobispo de San Salvador. Eran los momentos más difíciles, como cuando era constantemente acusado de comunista, subversivo o que pedían “un exorcismo ante la Iglesia”.

“Cuando Monseñor Romero era muy atacado por la derecha, lo agredían por diferentes medios de comunicación con anuncios y noticias, una pequeña iglesia, la Bautista Enmanuel, del pastor Reverendo Miguel Tomás Castro, decidió junto a sus diáconos y esposas visitar a Monseñor Romero y expresarle su solidaridad y acompañamiento. Monseñor Romero los recibió y se emocionó con el gesto de la visita y oraron juntos, luego mencionó en la radio la visita y los llamó -hermanos separados- tiempo después, los pastores le dijeron, ‘nosotros no le consideramos hermano separado y él dijo entones, ustedes no me llamen monseñor(…)’, era un hombre excepcional”, reseñó.

Sobre Monseñor Romero, agregó que como Jesús atendió a las viudas, la niñez y los pobres. Siempre tuvo los documentos de Medellín como consulta obligada para su pastoral, y fue motivo para que la derecha más conservadora comenzara a rechazarlo públicamente.

“A los oligarcas no les gusta compartir, son ególatras de riquezas materiales y celosos del poder, entonces al ver a Monseñor Romero con la opción preferencial por los pobres, los fulminó. La pregunta aquí es ¿Monseñor Romero dejó de amar a los ricos?, claro que no, simplemente los llamó a la conversión y amar al prójimo, para servirle a Dios, y en ese momento Monseñor Romero se vuelve ecuménico, un hombre que une y por esto será Santo”, puntualizó.