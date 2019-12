Ministro de Hacienda asegura que dudas del presupuesto 2020 han quedado claras

Mirna Jiménez

@Diario Co Latino

El ministro de Hacienda Nelson Fuentes dijo esta mañana que han quedado bien explicado todas las dudas que se tenían del presupuesto 2020 y que el trabajo ha sido arduo, después de haber discutido por unos 70 días los detalles del mismo.

Algunos de los cambios son: Incremento a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), al Consejo de Salud Pública, una disminución en $3 millones en publicidad de los $ 22 que estaban programados. Además, según Fuentes se especificó a los diputados en qué se va a gastar la cartera de gastos financieros que es la que tenía al menos $124 millones sin destino.

El presupuesto se aprobó con los votos de los partidos de derecha, mientras que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se abstuvo de levantar la mano. Días antes diputados del partido de izquierda aseguraron que el presupuesto estaba inflado.

El funcionario dijo que de todas las cosas que se dijeron no eran cierto y las dudas eran superables, no obstante, el presupuesto fue aprobado en un supuesto que el país crezca el 2,5%, mientras que muchos expertos en el tema han dicho que no alcanzará ni los dos puntos porcentuales.