Ministra de Salud está conforme con presupuesto 2020

Yaneth Estrada

@caricheop

“No existe razón para que no aprueben el anteproyecto de presupuesto 2020”, recalcó la ministra de Salud, Sandra Orellana, a pesar de que organizaciones de la sociedad civil denunciaron recortes importantes a áreas de Salud, como el primer nivel de atención, de cerca de $33.5 millones (-25 %), que incluye ECOS Familiares, las Unidades Comunitarias de Salud Familiar, los Hogares de Espera Materna y disminuciones en el programa de fortalecimiento de salud de la mujer.

“Todo el gabinete del presidente Nayib Bukele ha explicado a los diputados en detalle cómo se distribuye el presupuesto en cada cartera del Estado. Hemos llegado a la comisión a solventar todas sus dudas”, detalló Bendek en una entrevista de radio. Sin embargo, no explicó a qué se debe el recorte y la asignación de fondos a programas que no existen, como $40 millones para el programa Desarrollo Infantil Temprano y $56.5 millones para el funcionamiento de Hospitales Nacionales, priorizando binomio madre-hijo y no el abordaje integral en salud. Además, en el anteproyecto no hay fondos destinos a la compra de vacunas.

“El presupuesto para Salud permitirá mantener el abastecimiento de medicamentos, contratación de nuevas plazas, compra de equipo médico y modernización en infraestructura”, enfatizó la funcionaria. Mientras que el presupuesto 2020 estima 27,214 plazas y un escalafón de $23.8 millones, que debió ser de $32 millones, por lo que podrían contemplarse despidos.

Además, el Foro Nacional de Salud (FNS) y PROES aclararon que estos nuevos recursos asignados de $27.8 millones son de desembolsos del préstamo de $170 millones, aprobado durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, y $23.8 millones corresponden al incremento de salario por escalafón.

En otro tema, sin actualizar la estadísticas de epidemiología en las últimas semanas, y con doce casos por confirmar de muertes por dengue y más de 22,000 casos sospechosos en el año, Orellana aseguró que “estamos en zona de éxito en la curva endémica del dengue. Nuestro país es un ejemplo en el manejo de la enfermedad para la región”, dijo.

Cabe destacar que, en 2018, con ECOS Familiares y Unidades de Atención Comunitaria se tuvieron 6,000 casos sospechosos y cuatro muertes por dengue.