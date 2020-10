Miami Heat consiguió un triunfo espectacular y sigue dando pelea en las Finales NBA ante Los Angeles Lakers

NBA:COM

Miami Heat aún no baja los brazos. Fieles a lo que representan, a la cultura bien arraigada en la organización, los del sur de Florida no se rendirán hasta el último segundo de las Finales. Y toda la batalla que dieron en el quinto partido les sirvió para conseguir un triunfazo ante Los Angeles Lakers: 111-108 para achicar la diferencia en la serie a 3-2 y seguir soñando con la remontada, con Jimmy Butler como estandarte.

Lo más destacado de los primeros minutos de partido, en los que los angelinos ganan por 14-11, fue la pelea entre Jimmy Butler y Dwight Howard que terminó con una falta técnica para cada uno. Un intercambio en el que sale perdiendo el Heat, que además se imponía por 11-7 tras un triple de Duncan Robinson pero fue decayendo ante la aparición de Kentavious Caldwell-Pope con tres puntos y de Anthony Davis con cuatro tantos en la pintura, comenzando ya a imponerse en el rebote ofensivo.

Igual el máximo anotador de los Lakers es un hombre inesperado: Danny Green con cinco puntos de un triple y un doble, mientras que Butler suma cuatro para el Heat. LeBron James, por ahora defendido por Butler, está más enfocado en armar juego y tratar de llegar al poste bajo.

Miami ganó el primer cuarto por 25-24, recuperándose con un buen parcial de 12-4 en los minutos de descanso de LeBron James. Igualmente la mayor atención quedó en Anthony Davis: el jugador de los Lakers quedó tirado en el piso al ingresar al minuto final, tras pisar con su pie derecho a Duncan Robinson. Pareció una lesión seria por como se retorcía de dolor, pero se levantó por sus propios medios y salió quedándose a un costado de la cancha, sin marcharse a la zona de los vestuarios. Estará listo para volver en algún momento del segundo cuarto.

En el Heat voló hasta Duncan Robinson y el tirador ya tiene ocho puntos, misma cantidad que Jimmy Butler. Davis también hizo ocho para los Lakers, siendo muy protagonista con su tiro de media distancia: AD es el foco principal de la ofensiva.

LeBron James lleva 21 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Anthony Davis lo acompaña con 13 tantos, 7 rebotes y 2 robos. Jimmy Butler tiene números incluso mejores: 22 tantos, 6 rebotes y 6 asistencias en 23 minutos en cancha. El partido entre Los Angeles y Miami está siendo un espectáculo de los All-Star y los de Florida ganan por 60-56, consiguiendo un poco de aire gracias a un triple de Jimmy en el final luego de que los angelinos hayan recortado a un punto una diferencia que había sido de nueve.

Aunque la ventaja de Miami es pequeña, justifica lo visto en cancha. El Heat está mejor en ataque y no solamente Butler responde: Kendrick Nunn empezó bárbaro la noche y ya suma 11 puntos con 5-8 de campo, mientras que entre Duncan Robinson y Tyler Herro aportaron 18 unidades. Andre Iguodala también fue importante haciendo un poco de todo, con 4 rebotes, 2 asistencias, robos y tapones. La rotación hoy parece más corta que nunca y no hay minutos para Kelly Olynyk por más que Bam Adebayo sea la gran deuda del Heat: apenas 5 puntos y 3 rebotes, teniendo 2 pérdidas y fallando algunos tiros en la pintura.

En los Lakers, el reparto es lo que está faltando. Lo de LeBron es una exhibición como hasta ahora no había dado en las Finales: post golpe de Davis cargó a la ofensiva en sus hombros y tiene la mira calibrada desde lejos: 3-4 en triples. AD parece estar al 100% y también metió un triple en el cierre, además de notarse en defensa cuando está patrullando la pintura. Pero del resto, ninguno pasa los 5 puntos y el trabajo defensivo no fue de lo mejor que hayamos visto. Si se puede destacar un poco la labor de Rajon Rondo en los minutos finales, atacando el aro y consiguiendo dos bandejas. El base suplente lleva 4 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes.

Los Lakers ya sumaron 15 puntos de contragolpe, pero Miami esta vez está controlando el factor de los rebotes, algo que le ha sido esquivo toda la serie: 21-16, con seis en ataque. En los triples, la efectividad es similar: 40% para el Heat, 41,7% para Lakers.

Un partidazo de verdad

El encuentro está pasando un momento fantástico al iniciar el segundo tiempo. Tanto lo de LeBron James, que ya suma 27 tantos, 6 rebotes y 5 asistencias, como lo de Jimmy Butler con 27 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, está siendo increíble. El de los Lakers ya igualó su récord de triples anotados en un partido de las Finales: lleva 5-7. El del Heat tiene 9-13 de campo y va camino a otro triple-doble más. Además casi hace expulsar a Dwight Howard, que le propinó una falta flagrante que los árbitros determinaron que fue de tipo uno. Miami está ganando por 78-77 a falta de cuatro minutos en el tercer cuarto.

Miami gana por 88-82 al terminar el tercer cuarto y tiene una ventaja interesante de cara a los 12 minutos restantes, buscando extender la duración de las Finales. Su principal arma sigue siendo un Jimmy Butler todoterreno y un arsenal de tiradores (llevan 11-24 en triples) afilados, especialmente Duncan Robinson. El jugador de segundo año acertó cinco de sus 10 intentos desde el perímetro y ya metió 20 puntos: el último, uno en el que también le sacó la falta a Kyle Kuzma, se sintió fuerte cuando los Lakers se acercaban de nuevo. Desde el primer cuarto que los de California no están al frente en el partido.

Una batalla increíble hasta el último segundo

Si quedaba alguna duda del estrellato de Jimmy Butler en estos Playoffs, basta con ver como aguantó el cara a cara con LeBron James durante el último cuarto del partido.

El Heat comenzó mejor y hasta sacó una ventaja máxima de 11 puntos al comenzarlo, pero un parcial de 17-4 de los Lakers con la defensa a pleno y el aro abierto para los triples dejó a los de Frank Vogel al frente por primera vez desde el período inicial: 99-96 a falta de cinco minutos y medio.

Duncan Robinson despertó a Miami con un triple y un doble y, después de dos tiros libres de LeBron para empatar el partido en 101, comenzó el mano a mano entre las grandes estrellas de los dos equipos. Adebayo no podía contribuir en el Heat por como estaba jugando y a AD se lo veía rengo. Todo quedaba entre Butler y James. Ataque a canasta tras ataque a canasta.

Los Lakers se sintieron un poco campeones cuando LeBron pudo poner el partido 106-105 a 58 segundos del final y aún más cuando un milagroso rebote ofensivo de Davis en el último segundo de la posesión dejó el marcador 108-107, con 21,8 segundos restantes.

Pero el llamado de emergencia a Butler le funcionó al Heat y el escolta llegó hasta la línea de tiros libres tras encarar a Davis, para el 109-108. La última posesión de los Lakers tras tiempo muerto tuvo una jugada para que la defina Green con un triple y el ex San Antonio Spurs falló en soledad. Morris se quedó con el rebote ofensivo lejos del aro y terminó dando un pase hacia la nada.

Todo para que Herro sentencie el partido con dos tiros libres más: los Lakers ya no tenían tiempos muertos y debieron jugarse el milagro por el empate con un tiro de LeBron desde mitad de cancha que ni tocó aro.