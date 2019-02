Martínez pide que nuevos dirigentes de FMLN no tengan más cargos

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El excandidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, instó a su partido a que en el proceso de elección de las nuevas autoridades partidarias se evite que una persona que esté en un cargo público pueda ejercer también un puesto en cualquier estructura de dirección del partido.

“Para mí, una persona debe concentrarse en un solo cargo (…) mi opinión es que no puede haber dualidad o triplicidad de cargo porque eso, además de que distrae a la persona en varios frentes (también) limita la posibilidad de que otras personas asuman responsabilidad dentro del partido o en una función pública” explicó.

También hizo un llamado a todos aquellos militantes que tengan intenciones de competir en el futuro por cargos de elección popular, como alcaldes o diputados, a que desistan de buscar por ejemplo, el puesto de secretario municipal o departamental en los lugares donde tengan proyectado lanzarse como candidatos.

“Para mí es fundamental, por la pureza del partido, por la sanidad del partido, que se haga una diferenciación (…) yo creo en una división de responsabilidades y no creo en la concentración de muchos cargos en una sola persona” afirmó.

Martínez considera positivo que la dirección del FMLN haya adelantado las elecciones internas para el primer semestre de este año y la prohibición de que los actuales integrantes de la dirección del partido puedan reelegirse.

“Se va abrir un proceso para la elección de autoridades del FMLN a todo nivel y ahí el FMLN tiene una gran oportunidad” recalcó.

El también excanciller de la República no descartó competir por la secretaría general del FMLN, atendiendo la petición de muchos militantes que se lo han sugerido. Aclaró que no está inhabilitado para ello y que no ha estado en ningún puesto de la comisión política los últimos 15 años.

Respecto al escenario político posterior a las elecciones, Martínez dijo que algunas señales que se están viendo indican que el clima de confrontación que se tuvo durante la campaña electoral se podría mantener también durante el nuevo gobierno, además de la campaña sucia dentro de las redes.

“Eso es alarmante porque uno puede entender cosas que se hacen y se dicen en una campaña electoral, pero ya hacerla tónica de trabajo, eso es no entender lo que significa el papel de ser el presidente de un país, de actuar como un estadista no para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones” señaló durante el programa Frente a Frente de la cadena TCS.

En días recientes el presidente electo Nayib Bukele ha acusado al Gobierno, a través de su cuenta de twitter, de estar contratando más personal y trasladando empleados por contrato a ley de salario, por lo que amenazó con procesarlos penalmente tanto a los funcionarios como a los empleados que acepten esos términos.

Añadió el excandidato efemelenista que si se mantiene la tónica de confrontación también está en riesgo una segunda generación de acuerdos de país en la que trabaja Naciones Unidas y las fuerzas políticas salvadoreñas. “Si esta es la tónica, este proceso va resultar muy dañado (…) me parece a mí que por el país, por la población, debe haber un diálogo franco y sincero”, manifestó. Martínez criticó las amenazas de Bukele, pero también dijo que no se puede aceptar la contratación de personal al cierre de una administración, si es que eso está sucediendo actualmente. “Las dos prácticas me parecen inapropiadas, pero (…) comenzar a tachar a una persona porque militó en un partido político hace 20, hace 10 años, me parece como un revanchismo y eso no se vale tampoco en una sociedad democrática”, recalcó.