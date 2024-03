Marcela Villatoro informa que presidente de ARENA no ha mostrado apoyo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, informó que el presidente de ese instituto político, Carlos García Saade, no se ha comunicado con ella ni con Francisco Lira, desde que ambos resultaron reelectos en las pasadas elecciones del 4 de febrero.

“Ya pasó un mes de la reelección de Francisco Lira y mi persona, en la cual logramos ser esa voz dentro de la Asamblea; sin embargo, hasta la fecha ni una llamada, ni un apoyo del presidente Carlos García Saade. No fuimos tus favoritos, pero hoy por hoy somos la cara del partido”, expresó la parlamentaria a través de su cuenta de X (ExTwitter).

Marcela Villatoro y Francisco Lira fueron reelectos por San Salvador y La Libertad, respectivamente; serán la única representación del partido ARENA en la legislatura 2024-2027, y junto a Claudia Ortiz, de Vamos, los únicos de oposición.

“No es capricho, no es enojo. Deben entender que lo que se viene es duro y que tenemos que ser fuertes y unidos con los verdaderos líderes (no de dedo) para luchar por una mejor vida para los salvadoreños. Hacerse del ojo pacho y no escuchar ha sido el verdadero fracaso”, agregó Villatoro.

Hasta el cierre de esta nota, el presidente del partido no había dado una respuesta a la diputada.