Manuela, “justicia y esperanza” para las mujeres en la región

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El acto de reparación moral a María Edis, nombre verdadero de “Manuela”, resume la restauración que ha pedido la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) en su sentencia de 2021, al Estado salvadoreño, y que no ha cumplido.

Todas reiteraron y reinvindicaron la inocencia de esta madre de origen campesino que pasó por una emergencia obstétrica, por la que fue acusada de abortar, por el personal de salud y operadores de justicia.

En un acto sencillo y público, que incluyó la develación de una inscripción memorial en el parque municipal del municipio de Cacaopera, la familia de María Edis recibió con este acto de reparación y justicia un reconocimiento a los derechos humanos que le fueron violentandos a Manuela.

Santos de Jesús Castro, hijo mayor de María Edis, expresó: “Del acto en donde participaron las autoridades municipales y la población como un acto grande para la memoria de mi madre y nosotros”, que esta manera reconocían la honradez de su madre y el respeto a du memoria.

“Nosotros teníamos esa duda desde pequeños de qué le había pasado a mi mamá y qué ocurrió. Pero, gracias a Dios y todas las personas que nos acompañaron, hoy sabemos que mamá fue inocente y nosotros como hijos nos sentimos dichosos y contentos que haya quedado claro que no tiene ninguna culpa”, declaró.

“Esto nos va a ayudar a nosotros, porque la gente sabrá lo que le pasó a mamá. Es um regocijo grande que siento como hijo”, acotó Castro.

Sobre las condiciones que vivió su madre, porque las autoridades no investigaron lo que realmente ocurrió y si, lo sucedido fue porque “Manuela” estaba enferma.

“Los doctores no la revisaron, no le dieron los medicamentos que eran para ella. Nuestra abuela nos contó cómo sufrió por la enfermedad (cáncer) y como le dolía”, agregó.

“Le pido a todas las naciones y especial a las de El Salvador, que no vuelva hacer estas injusticias -como lo hicieron con mi mamá- porque sabemos que hay mujeres en la misma situación. Y no queremos que vuelva a pasar con ninguna otra mujer porque para uno como hijo son noches que dorminos pensando ¿qué fue lo que ocurrió en nuestras vidas y a nuestra madre? “, acotó Castro.

María Edis, mujer de la zona rural, no sabía leer ni escribir. Vivió en condiciones de pobreza en uno de los municipios catalogado por el Estado como de “extrema pobreza”, y que cuidaba de sus dos hijos, de 9 y 7 años de edad, y, además, era cabeza de familia.

Fue entre los años 2006 – 2007, cuando comenzó a sentir constantes dolores de cabeza, estómago y náuseas. Un cansancio corporal y surgieron unas masas en su cuello que eran visibles a la vista.

María fue diagnosticada en la Unidad de Salud como paciente gástrica y sólo le recetaron analgésicos sin establecer sus otros padecimientos.

Su emergencia obstétrica ocurrió el 27 de febrero de 2008, buscaron auxilio en un centro hospitalario, pero el personal médico la denució ante las autoridades del supuesto delito de aborto.

Edward Pérez, uno de los abogados del caso, reseñó que la sentencia de la Corte IDH marca un hito de esperanza en la región para las mujeres en similares circunstancias.

“El caso de Manuela refleja no solo una realidad ocurrida aquí en Cacaopera, sino que, para los casos ocurridos en Argentina, Colombia y en México”.

“Por esto el caso de Manuela no sólo refleja la reparación para la familia de ella que lamentablemente tuvo su pérdida. A partir de la sentencia surgen cambios estructurales para avanzar en garantizar al personal médico el secreto profesional, acceso a educación reproductiva y sexual, así como, garantizar cualquier acceso a la salud sexual sin violencia”, manifestó Pérez.

Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, indicó que el homenaje a María Edis o Manuela, tenía un significado profundo en la familia por la reparación, y para la población para sensibilizarse en los derechos de las mujeres.

“Cuando supimos del Caso de Manuela la buscamos en el Centro Penitenciario de San Miguel, y nos dijeron que ya no estaba ahí, la buscamos en el Centro Penitenciario de Ilopango, San Salvador y nos dijeron que estaba en el Hospital Rosales y ya no estaba con con nosotros”, narró.

“ Entonces, llegamos a su familia para preguntarle ¿Qué querían que hiciéramos por María Edis?, y nos respondió Anastasia, su madre, con la petición de revisión de sentencia post morten, que limpiáramos su nombre y dejar claro que María Edis es inocente y que le violaron sus derechos humanos”, recalcó Herrera.