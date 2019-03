Mal pensando show de comedia desde canadá

@SAmigosCoLatino

Juan Cajiao (Colombia) y Stephan Dyer (Costa Rica) son comediantes latinos radicados en Canadá, donde tienen un club de comedia ya por varios años donde han ganado mucho público y ser reconocidos en el medio, vienen por primera vez a El Salvador para hacer su show MAL PENSANDO, prepárate para reír con el etilo de humor de cada uno de ellos.

Los comediantes son parte de Taller intensivo de Stand Up Comedy organizado por Grupo Caverna y Comedia ES, dirigido a comunicadores, actores, publicistas, profesionales de todo tipo y todo aquel quiera hacer comedia en el escenario o en su vida.

Como gran cierre estos talentosos standuperos se presentan con su show MAL PENSANDO en una doble función los días viernes 15 y sábado 16 de marzo en Hotel Crowne Plaza, se abren puertas al público a las 8PM y el show da inicio a las 9PM, la entrada por fecha es de $15 a la venta en Todoticket.

Juan Cajiao (Canadá / Colombia)

Mi comienzo haciendo stand-up comedy fue en Toronto hace cinco años, siempre con la necesidad de enfrentar el miedo que tengo a la presentación en público. Creo que los nervios jamás se han ido, nunca logré superarlos, pero aprendí a jugar con ellos y hoy en día me los gozo un montón, es ese miedo el que me mantiene vivo. Por otro lado llevo muchos años de inmigrante, he vivido más tiempo fuera que dentro de Colombia, ha sido un choque cultural gigantesco.

En la comedia encontré la forma de exteriorizar todo ese trauma y dolor que hay detrás de ser un inmigrante, salir de tu zona de confort obligado, empezar de cero una y otra vez, tener que hacer trabajos que uno no quisiera hacer pero son de supervivencia en un país nuevo donde no conoces nada. Para mucho público que son los inmigrantes que pasan por ahí, fue una forma de encontrar a alguien que cuenta ese dolor que todos cargamos.

Stephan Dyer Comedy (Canada / Costa Rica)

Nacido y criado en Costa Rica por padres peruanos, Stephan es un inmigrante eterno y también ha vivido El Salvador, México, Montreal y Toronto – ciudad donde completó sus estudios de finanzas en la Universidad de Toronto en 2010. Sus principios en la comedia se dieron ese mismo año escribiendo humor en Twitter. Años después vendría su mayor trampolín: Vine, la aplicación de video de 6 segundos creada en el 2013, donde el comediante consiguió +10,000 followers en su primer año. En el 2014 inició en el mundo del Stand Up Comedy en Canadá y fundó MalPensando, el primer club de comedia en español de Canadá (en compañía de su socio, el comediante Juan Cajiao).

En 2017, Stephan renunció a su trabajo de banquero en Toronto para dedicarse a tiempo completo a la comedia. Ese mismo año fue galardonado como Mejor Comediante Latino 2017 (junto a Juan Cajiao) por los #LatinAwardsCanada. Su trayectoria como Public Speaker en Canadá, habiendo ganado más de 20 competencias de Oratoria, le valió para ser galardonado con el Advanced Silver Award en 2018. Además ha tenido la oportunidad de trabajar produciendo videos de comedia para marcas como Durex, Jugos del Valle, Trident, Sports By Campbell, el PanAmerican Food & Music Festival, entre otras, con más de 15 millones de vistas en sus videos.

Stephan lleva más de 200 shows de Stand Up Comedy & Improv en inglés y español, se ha presentado en 14 ciudades en 6 países y ha participado en 2 giras internacionales. MalPensando es la única escuela de comedia en español en Canadá con más de 150 estudiantes graduados de sus talleres de Stand Up Comedy, Public Speaking e Improv.

