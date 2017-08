Magistrados demuestran “tremenda ignorancia” sobre problemas del país

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La ministra de Medio Ambiente Lina Pohl cuestionó esta mañana el reciente veredicto de la Sala de lo Constitucional que deja abierta la posibilidad de que la cartera que ella dirige sufra una reducción presupuestaria, teniendo en cuenta que no ha sido considerada prioridad en el presupuesto de 2017 por parte de los magistrados.

Pohl dijo que en la declaratoria de inconstitucionalidad del presupuesto 2017 que aprobaron cuatro magistrados no incluyeron a Medio Ambiente dentro de las carteras prioritarias con lo que demuestran una “tremenda ignorancia” sobre los problemas reales del país y sus causas.

“Cuando la Sala de lo Constitucional decreta ahora y dice: vamos a hacer una política de austeridad, no se permiten más contrataciones, no aumentos de salario, solamente pueden hacerlo Salud, Educación, Seguridad y Justicia, demuestran la tremenda ignorancia que tienen sobre lo que son realmente los problemas de este país”, cuestionó la ministra.

De acuerdo con Pohl, los problemas del país en salud y otras áreas tiene que ver con los problemas de medio ambiente. “Y si queremos asfixiar, si queremos minimizar a un Ministerio de Medio Ambiente, son ustedes y no solo sus hijos quienes van a pagar las consecuencias por la desatención a los problemas ambientales o el priorizar los temas económicos por encima de los problemas ambientales, porque al final no vamos a tener economía y no vamos a tener país para poder vivir”, advirtió.

Por otro lado, la ministra Pohl dijo que la actual temporada invernal ha tenido lluvias dentro del promedio histórico y en el rango de lo normal y que “en promedio” está lloviendo un poco más que el año pasado.

“Tenemos los acumulados de lluvia promedio, hemos tenido canículas, pero segmentadas en algunas partes del territorio. Y un período seco de nueve días en la zona oriental”, señaló en entrevista con TCS. Una de las características que se han hecho frecuentes en estos últimos inviernos son lluvias más fuertes, pero cortas que generan impacto muy grande, que son parte de los efectos del cambio climático, explicó.

Sin embargo, añadió, la gente está pensando que está lloviendo más de lo normal y que el invierno es más copioso que los de años recientes cuando no tiene nada de extraordinario.

Uno de los efectos que sí se estaría incrementando es el de la vulnerabilidad de los terrenos en diferentes zonas del país, especialmente debido a que algunos de esos lugares están afectados por la deforestación.

Añadió que este año el país tampoco sufrirá los fenómenos del “niño” ni de la “niña”, que representan mayor y menor cantidad de agua respectivamente. Dijo además que las probabilidades de temporales “son muy bajas” para el presente invierno que estaría culminando en octubre próximo.

De acuerdo con la ministra Pohl, ahora con el cambio climático es difícil predecir si se van a presentar fenómenos como la “niña” y el “niño” porque se están rompiendo ciclos que anteriormente eran normales y que permitían a los científicos adelantar la información sobre eventos del clima que ocurrirían después.

Respecto a las temperaturas, que se han mantenido bastante altas en las últimas semanas, la ministra manifestó que cada año se rompen promedios históricos. “Estamos un poco más calientes y cada año rompemos el récord del año anterior en alguna de las estaciones (de medición). El año pasado rompimos el récord histórico de temperatura en la estación de Ilopango”, informó.

La ministra reveló que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de terminar un estudio que establece con claridad las corrientes de viento que ingresan a la ciudad capital y permiten que las temperaturas no se incrementen más.

A partir de dicho estudio Medio Ambiente autoriza las construcciones en altura, lo que implica que algunos proyectos para edificaciones altas no serán aprobadas para no afectar ese fenómeno. “Es un estudio fundamental porque (indica) donde no ubicar los edificios porque romperían el efecto de los vientos que mantendrían un poco más bajas las temperaturas”, explicó.

Pohl también se refirió a la situación de contaminación que enfrenta el país. Afirmó que, según organismos internacionales, en El Salvador ocurren anualmente 1,500 muertes relacionadas directamente con la contaminación ambiental.

La ministra lamentó que algunas medidas que ya se habrían de haber tomado, como la reducción del contenido de azufre en los combustibles o la prohibición del ingreso de llantas usadas, todavía se mantenga debido a aspectos de índole económica.