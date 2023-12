Magistrado Olivo señala que TSE no tiene dato exacto de electores del extranjero

Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, consideró que hay crisis en el tema de Registro Electoral, por no tener el dato exacto de electores en el extranjero, a pesar de contar con un padrón nacional no es así en el exterior, donde no se sabe en qué estados votarán los connacionales.

“Tenemos un registro electoral de 5,473,305 a nivel nacional, sumando los votantes del exterior que son 741,094 con dirección en el extranjero, haciendo un total de 6,214,399 salvadoreños aptos para votar con el Documento Único de Identidad (DUI). El problema es votar con pasaporte, porque ese voto se concentraron para el departamento de San Salvador y eso puede tener sus costos”, indicó.

El magistrado Olivo recordó que el voto remoto por internet inicia el 6 de enero, mientras el voto electrónico presencial será el 4 de febrero en los 81 centros de votación, de los cuales Estados Unidos tiene concentrado casi 80%.