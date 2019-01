Maestros no quieren retirarse por pensiones bajas: MINEDUCYT

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

El año recién pasado la Asamblea Legislativa aprobó decretos de retiro voluntario para maestros del sistema público de educación que ya cumplen los requisitos para jubilarse, además de aquellos que padecen de enfermedades terminales, quienes recibirían una compensación de 14 salarios devengados en su último año de labores.

Durante la aprobación del decreto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) expuso que más de mil 300 maestros de todo el país se acogerían al retiro voluntario, sin embargo, a la fecha pocos educadores lo han hecho.

Para Francisco Castaneda, viceministro de Educación, uno de los principales motivos por el que los docentes no optan por jubilarse es la pensión baja que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) brindan, las cuales no satisfacen las necesidades básicas de los trabajadores.

“Hay un problema de fondo y es el problema de las pensiones, porque una de las razones que nosotros hemos identificado, desde el ramo de educación, porque un gran número de maestros, aún dándole doce salarios, optan por seguir trabajando, es porque temen quedarse con una pensión muy baja”, dijo el funcionario.

Para Castaneda, la clase política del país debe establecer un acuerdo y replantearse un sistema alternativo de pensiones donde cada trabajador elija libremente si cotiza con el sector privado o público de previsiones. El viceministro de Educación, además, lamentó que tres iniciativas que tienen por finalidad mejorar las condiciones de trabajo de los educadores se encuentren entrampadas en la Asamblea Legislativa debido al momento electoral que vive el país.

“Estamos también trabajando un diseño provisional para el sector de maestros, que tiene su propia normativa, ley, caja mutual, bienestar magisterial, que les garantice un retiro digno a los maestros después de darle al país lo mejor de su talento”, explicó Castaneda.

El representante del MINEDUCYT también opinó respecto a una solicitud de diputados del partido ARENA para que se interpele a los dirigentes de esa cartera de Estado por impartir orientación sexual y reproductiva.

“Hay diputados que con el respeto debido, en tiempos electorales, les gusta llevar iniciativas de ley para estar en la palestra pública, esto no es sano para el país, la Asamblea Legislativa no puede ser un ente rector de la educación, esa es responsabilidad del Ejecutivo”, consideró Castaneda.

Castaneda, asimismo, sostuvo que el congreso salvadoreño debe respetar la independencia de poderes como el Ejecutivo lo hace en las diferentes decisiones que toma el pleno legislativo.

“Nosotros estamos dispuestos a explicarles qué es para nosotros el concepto de diversidad, no podemos construir cultura de paz sin respeto a la diversidad que no tiene que ver solo con las preferencias sexuales, sino con romper todo el sistema de estratificación social que hay en el país”, indicó el viceministro.

El MINEDUCYT afirmó que continuará con la administración de educación en materia sexual y reproductiva, ya que es su deber acercar la educación a todos los niveles sin discriminar a nadie.