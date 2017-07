LPG no ha logrado establecer perjuicio económico por publicación de la sátira: Bertha Deleon

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Un juicio justo. Esa es la solicitud de la defensa de los cinco implicados acusados del supuesto “ciberataque” en contra de los periódicos: La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy (EDH), pese a que dichas empresas mediáticas no han logrado establecer un perjuicio económico por la publicación de una sátira o un meme, conocido popularmente. “Ninguno de los delitos se configura, la prensa Gráfica no ha logrado establecer cuál es el perjuicio económico que les han causado estos ciber delitos. Estamos hablando de delitos que no encajan en lo que aquí ha sucedido”, aseguró Bertha María Deleón, defensa técnica de los imputados.

Este día, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla pretende instalar la audiencia de vista pública en el caso que se sigue contra los imputados Andrés Ricardo Ortiz Lara, José Carlos Navarro Martínez, Mayra Moran Lemus, Oscar Alejandro Domínguez Ruiz y Sofía Medina Pérez. Estos son acusados por la FGR de los delitos de violación de distintivos comerciales en perjuicio de la Dutriz Hermanos S.A de C.V, violación de derechos de autor y derechos conexos en perjuicio de Dutriz Hermanos S.A de C.V, falsedad material en perjuicio de la fe pública y agrupaciones Ilícitas en perjuicio de la paz pública.

Sin embargo, la defensa de los imputados han presentado un recurso, para solicitar que se incluya un peritaje realizado por un experto ciudadano mexicano que determina la violaciones a la cadena de custodias de los teléfonos móviles y computadoras incautadas. “Esperamos un juicio justo. Lo que ha ocurrido es que se han publicado sátiras, porque no hay títulos que la gente puede haber creído, Esto no representa un efecto contrario económico tal como lo establece los normativas penales de violaciones a derechos de autor y de violación de distintivos comerciales, por lo tanto consideramos que este caso debe acabar en un absolutorio”, agregó Deleón.

De igual manera estableció “no existe ninguna ley en la legislación salvadoreña que prohíba parodiar periódicos, ni burlarse de los contenidos de los panfletos. Entonces la Fiscalía estiró (bajo la burla de casi toda la comunidad jurídica del país) 4 leyes para acusarlos (no podían llamarle meme porque la palabra ni siquiera está en las leyes). Así que los acusaron de “uso ilegítimo de distintivos comerciales”, “violación a derechos de autor”, “falsedad material” y “agrupaciones ilícitas”, a ver cuál pega”, dijo. Al cierre de esta nota, el Juicio no se ha instalado aún en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, dado que los jueces deben de solventar el recurso presentado por la defensa técnica.