Low y la vieja guardia que reinó en 2014, entre la espada y la pared

Berlín/Alemania/AFP

Tras caer 3-0 contra Holanda en la Liga de Naciones, el seleccionador alemán Joachim Low y su vieja guardia de campeones del mundo en 2014 están entre la espada y la pared. Necesitan ganar mañana en París ante la flamante Francia para templar la tormenta.

“Desde la debacle del Mundial, todo va peor”. El semanario en línea Focus resumía la impresión general, con una Mannschaft incapaz de superar la pesadilla que vivió en Rusia, cuando fue eliminada en la primera ronda en un torneo en el que defendía el título.

Como en la Copa del Mundo, Alemania en Ámsterdam dispuso de ocasiones, pero fue incapaz de exhibir eficacia, histórica marca de la casa. Como en Rusia, también fue superada en los duelos y mostró falta de confianza, cediendo varios balones al adversario que la pusieron en peligro.

Tras 12 años en el cargo, el técnico de 58 años está más discutido que nunca. El diario Bild, el más leído del país, cargó duramente contra él.

“Sin ideas innovadoras, sin ideas de juego, sin eficacia ante el gol. Dio la titularidad al delantero del Schalke Uth, cero goles esta temporada, y dejó a los fogosos Brandt y Sané en el banquillo”, publicó Bild, que reprocha a Low su confianza ciega en el núcleo que llevó a Alemania al título en 2014.

¿El final de una generación dorada?

Esta es la cuestión que condiciona el futuro de Low: Mantener a cualquier precio a sus cinco campeones del mundo en Brasil; Neuer, Boateng, Hummels, Kroos y Müller, que forman el esqueleto del equipo, u optar por una revolución total.

“Los jugadores veteranos tienen la misión de dirigir el grupo y tomar sus responsabilidades, cuando no lo hacen, se desestabiliza y se crispa el equipo”, señalaba al descanso del duelo contra Holanda Oliver Khan, leyenda de la portería alemana y actual comentarista de televisión.

Frente a los Oranje, Neuer se equivocó en el primer gol, Boateng completó una actuación muy pobre, Kroos estuvo transparente y Muller muy torpe ante el gol.

¿Qué escenario contra Francia?

“Tenemos que sacar las conclusiones correctas para el partido en París, mostrar carácter, el equipo y cada jugador en particular”, añadió el técnico.

¿Sacrificará a una o a varias de sus vacas sagradas? Poco probable, conociendo su trayectoria en la selección.

“Siempre he dicho que hay que encontrar la buena mezcla entre juventud y experiencia. Los jóvenes pueden aportar frescura, es verdad, pero no tienen la gran calidad de estar en su mejor momento, no podemos esperar milagros. Werner, Brandt, Sané o Gnabry necesitan todavía tiempo”.

Low tuvo el mismo razonamiento en Rusia y el equipo sufrió una eliminación histórica, con derrotas ante México y Corea del Sur.