“Los jóvenes debemos cambiar esa perspectiva, para que gente honesta, de principios y preparada llegue a la A. L.”: Leonor Selva

Yaneth Estrada

@caricheop

Un rostro nuevo en la gastada política salvadoreña, Leonor Selva, del partido Nuestro Tiempo, profesional, con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford (Reino Unido), asesora de políticas educativas y sociopolíticas, institucional, sistemas políticos y estado de derecho habló con Diario Co Latino sobre sus propuestas y retos que la motivaron a participar como candidata a diputada por San Salvador, en momentos de ataques y desprestigios.

¿Cómo nace el deseo de participar en la política siendo una joven?

Creo que siempre tuve el deseo de participar en la política, por eso me preparé en derecho y luego en políticas públicas, pero esta fue decisión del 2020, al ver los problemas estructurales que desnudó la pandemia, donde, incluso, ni los actores políticos actuales pudieron estar a la altura y se tuvo denuncias de corrupción, malos manejos y compras con sobreprecio, lo que se unió al desencanto generalizado, por eso creo que los jóvenes debemos cambiar esa perspectiva, para que gente honesta, de principios y preparada llegue a la Asamblea Legislativa.

-¿Cómo explica ese desencanto hacia la clase política?

Es un enfoque muy sencillo, la gente no ha sentido todo estos años que la Asamblea

Legislativa trabaje para resolver sus problemas del día a día, y eso es porque nunca ha tenido una agenda social, ni efectiva, ni sostenible. Es decir, viene de la falta de interés por solucionar las problemáticas sociales, políticas públicas y económicas, motivados por intereses personales, donde las soluciones no son motivadas por una foto o la campaña electoral que es el gran problema, porque todo se diseña a partir de qué puedo ganar yo, en términos electorales.

Y acá hemos visto a nivel de país, incluso, malos manejos en buenas propuestas, como en el caso de los de la entrega de paquetes alimenticios, que fue una buena alternativa durante la cuarentena domiciliaria obligatoria, pero a un año continúan dañando la producción nacional de alimentos. Para mí, los paquetes alimenticios debieron haber sido de una forma temporal, ahora que la economía está abierta, vemos que esos paquetes están dañando a los productores nacionales, hay otras opciones y queremos ayudar a la gente con su canasta básica, pero al mismo tiempo podrían potenciar al sector empresarial y productivo del país, por ejemplo, con cupones o comprando producto nacional.

-Esto también pasó en el sistema de salud, priorizando casos de COVID-19 y negándose a atender otras enfermedades graves, para usted ¿se necesita una actualización de políticas públicas?

Toda esta nueva realidad en la que estamos viviendo demanda legislar a favor de los menos protegidos o favorecidos, los más vulnerables, si bien se debe atender la pandemia, lo malo fue volcar todo el sistema de salud a esto, dejando sin medicamentos, sin atención hospitalaria a enfermos de VIH, insuficiencia renal, lupus, diabetes, ataques al corazón, etc. enfermedades crónicas; esto generó muertes. Y como dije anteriormente, ya llevamos un año y todavía no se tienen soluciones o una respuesta integral a la problemática.

Esto porque le dimos vuelta al sistema de salud para que solo atendiera la pandemia y hemos dejado desatendidos a todos los enfermos que ya tenía el sistema, que debemos decirlo, era un servicio deficiente, pero ahora no hay medicamentos o no hay instalaciones disponibles…

-De llegar a la Asamblea Legislativa, ¿está consiente que sería oposición?, ¿cómo ve este panorama?

Creo que llegar a la Asamblea como minoría no es excusa para no hacer nada, al contrario, uno llega hasta conociendo las condiciones a las que entra. El presidente, por ejemplo, sabía que llegaba al Gobierno con una Asamblea que no le respondía a él, y ahora los que aspiramos a llegar a un curul, los que no somos del Gobierno sabemos que vamos a llegar a negociar, a mediar, a discutir sobre las propuestas, creo que lo que tenemos que cambiar es la actitud, la polarización, la corrupción, tenemos que ir a discutir los temas, los problemas y las propuestas, no por intereses particulares de ningún actor, y eso no es fácil, porque como hemos visto, este Gobierno ataca a sus opositores y ciertamente intimida ver a un poder del Estado usando todo su músculo para atacar a la oposición, pero el que nada debe nada teme.

-También existen ataques institucionales hacia las mujeres que participan activamente en la política, ¿qué piensa de eso?

Esta el caso de Walter Araujo y otros conocidos que hacen ataques registrados a la mujer, pues en esos casos se hacen las denuncias correspondientes, no porque nos intimidan a nosotras individualmente, sino porque hay que sentar el precedente de que eso no es permitido, porque en la práctica eso sirve para excluirnos a las mujeres de la política.

-¿Qué piensa de exigir una cuota para la participación de mujer en la política?

De acuerdo a un estudió el único partido que cumplió y superó la cuota de género que le exige la ley fue Nuestro Tiempo. Hay partidos que ni siquiera están cumpliendo el mínimo que les pide la ley para participación de mujeres, ahí vemos el concejo municipal de Mario Durán, una foto impactante por que no hay ninguna mujer, como que no hubiera mujeres capaces de ocupar esas posiciones de poder. Pero también esos ataques cibernéticos, acoso o troles vienen a mujeres con principios, dispuestas a retar al sistema, mujeres disonantes y por eso creo que es importante que no solo lleguemos más mujeres a la Asamblea Legislativa, sino que lleguemos mujeres dispuestas a retar al sistema y a trabajar por las mujeres, por esa diversidad y problemas.

-Ahora, ¿cuáles son sus propuestas de llegar a la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024?

Para esto debo recalcar que con mi equipo hemos hecho un extenuante trabajo territorial y yo he diseñado cuatro ejes, cuatro prioridades, la primera es la economía, enfocándome en el trabajador por cuenta propia, para que tenga reconocimiento legal y acceso a prestaciones en la generación de empleo. El segundo tema es de acceso a vivienda, porque las tormentas y la pandemia reflejaron una vulnerabilidad y la falta de dignidad en la vivienda que tienen las personas en el país. Así que hay que trabajar para potenciar que el sector privado le apueste a la vivienda accesible, de vocación social, dar crédito y acceso a poblaciones excluidas como mujeres y jóvenes.

Mientras que el tercer tema es la primera infancia y las labores de cuido de 0 a 5 años de edad, porque es un derecho del niño y porque son las edades claves donde ellos más se desarrollan, pero también porque el cuido tiende a recaer en las mujeres y en las mujeres trabajadoras. Entonces, es un derecho tanto de la madre como del niño que el Estado se involucre y garantice el cuido. El cuarto eje es la dignificación de los servicios públicos.

-Para finalizar ¿por qué decide lanzar su candidatura en el partido Nuestro Tiempo?

Para mí el partido no era una alternativa, era la única opción, porque es el único partido que tiene solvencia moral, sus miembros no tienen ninguna acusación de corrupción y por el contrario, muchos de sus miembros tenemos un récord personal de lucha contra la corrupción, por el Estado de Derecho y por los derechos humanos.