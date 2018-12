Lorenzana espera acuerdos políticos y que aprueben presupuesto este año

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana se mostró optimista de que antes que culmine el presente año las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y aprueben el presupuesto general de la nación de 2019.

“Estamos optimistas y confiados que hay voluntad política para aprobar presupuesto, estamos dialogando con todos, el proceso electoral no está siendo un factor que en este momento impida un acuerdo”, manifestó el portavoz presidencial.

Lorenzana dijo que afortunadamente la campaña electoral para las presidenciales de febrero no ha sido un factor que haya influenciado la discusión del plan de gastos del Estado. “Al país no le conviene la no aprobación del presupuesto y mucho menos a ninguna fuerza política en una coyuntura electoral”, afirmó.

A criterio del funcionario, a mediados de diciembre podría estarse aprobando el presupuesto en la Asamblea Legislativa, aunque el Ministerio de Hacienda ha dicho que el presupuesto 2019 seguirá siendo ejecutado de la forma tradicional. Lorenzana dijo que se han dado capacitaciones y se han creado normativas en todas las instituciones estatales para prepararse en la implementación de una ejecución presupuestaria por resultados.

Lorenzana también se refirió a las relaciones diplomáticas con la República Popular China, y dijo que ese país ha ofrecido apoyo financiero para el Banco Central de Reserva (BCR) y la banca nacional.

Añadió que ya hay acuerdos comerciales entre empresarios chinos y salvadoreños como resultado de la participación en la feria internacional celebrada en China y que empresas, como el gigante telefónico Huawei, están interesadas en el país.

Para Lorenzana “no hay duda que la relación con China ha sido un paso trascendental” para el futuro de El Salvador.