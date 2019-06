Lisiados de Guerra del FMLN eligen a nuevos integrantes de ALGES

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Carolina Felicita Chicas de Castillo y José Joel Orellana Alfaro, fueron elegidos como Secretaria y Secretario adjunto del sector de Lisiados de Guerra del partido FMLN, respectivamente, quienes adquieren el derecho propio de ser miembros del Consejo Nacional del partido, en los próximos cinco años.

Acompañan a la nueva secretaría Ana Guadalupe López, Erasmo Rivas, Felipa Juárez, Elida Claros, María Carrillo, Florentino Menjívar, José Vásquez, José Hernández y Benjamín Flores, quienes son integrantes de la Secretaría Nacional de Lisiados y Lisiadas de Guerra del FMLN.

Esta fue la tercera jornada de elecciones internas, antes fueron las de la Juventud y el sector Mujeres.

En las elecciones de este domingo estuvo como invitado especial al secretario general del FMLN, Medardo González, quien hizo un llamado a la militancia a seguir trabajando en los ideales revolucionarios.

“Nosotros somos un partido que no nació ahora, ni nacimos en el ochenta, nacimos muchos antes, Farabundo Martí, Feliciano Ama y otros compañeros lo formaron, sobre la base, pues el pueblo necesitaba su propio partido, porque los ricos y pequeños burgueses, ellos asumían la conducción de los partidos y los pobres, tenían que hacer lo que los señores decían, pero nuestro partido es del pueblo, el partido de los pobres y eso debe ser una cosa esencial en nosotros y es por esto, que en el FMLN, nadie se vuelve eterno en la conducción”, aseguró.

Mientras, la saliente secretaria Olga Serrano, quien estuvo al frente en dos períodos de trabajo al frente de ALGES, señaló que con mucha alegría entregaba esa “responsabilidad”, a los nuevos compañeros que tendrán a cargo el cumplimiento de los estatutos del partido FMLN, para beneficio colectivo.

“Yo desde esta secretaría, he hecho todo lo posible que todo salga bien, espero que las personas que nos van a representar luego de la elección, sean muy dignas en su trabajo. Estamos esperando más de mil compañeros para que vengan a votar, tenemos un padrón de un mil 428 personas, son delegaciones por departamento, porque se nos hace imposible movilizar una cantidad de cuatro mil personas, que están organizados, aunque pueden haber más, que no están organizados”, afirmó.

Sobre el rol de la nueva junta directiva, Serrano, agregó que serán once personas, donde la secretaría y su adjunto, quienes pasan automáticamente a ser integrantes del Consejo Nacional del partido FMLN. Y nueve personas más, que acompañan al nuevo secretario de este sector como junta directiva.

“El encargado de la secretaría, hace un trabajo importante en el tema de los derechos de los lisiados de guerra, dentro del partido, como fuera del partido y hace trabajo de incidencia, como en el Fondo de Protección de Lisiados, que es una instancia que nació con los Acuerdos de Paz, que protege no solo a gente del FMLN, sino también de la Fuerza Armada y civiles. Así como, el trabajo partidario”, explicó.

Sobre el proceso electoral, Silvia Cartagena, manifestó que 21 aspirantes, participaron para los puestos de elección de la secretaría, a partir, de un padrón territorial de un mil 400 personas lisiados y lisiadas de guerra, que luego de un escrutinio se levanta un acta que anunció los resultados.

“Este proceso se realizó de manera democrática y cumpliendo todos los estándares de elección, pidiendo el DUI, a través del voto secreto, y dando asistencia a quienes tienen problema de visión u otro impedimento para ejercer su voto. Esto se hace desde un proceso expedito y transparente, con un padrón de más de mil personas, que le integran y que tiene representación de varios departamentos”, señaló.