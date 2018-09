Librería flotante más grande del mundo visitará El Salvador

Oscar López

@OscarCoLatino

Representantes del barco “Logos Hope” indicaron que la librería flotante más grande del mundo atracará en el país. El barco estará abierto al público del 27 de septiembre al 1 de octubre en el puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate.

De igual forma, el barco atracará en el puerto de La Unión del 3 al 21 de octubre. Durante su visita los tripulantes pueden experimentar una diversidad de culturas, ya que la tripulación proviene de más de 60 países. Además, ofrece eventos exclusivos para personas de todas las edades, entre ellos, programas culturales interactivos.

Paula Goncalves, coordinadora de proyectos de Logos Hope, detalló que el Logos II fue el último barco de la organización que visitó el país hace 15 años, en dicha ocasión, el barco estuvo en el puerto de Acajutla por dos semanas, durante ese tiempo se registraron más de 77 mil visitantes a la embarcación.

Las personas que estén interesadas en visitar el arco, deben seguir un proceso logístico, ya que no se permitirá el ingreso al puerto a personas que no vayan en el transporte dispuesto para la visita. Por lo que se sugiere llegar al parque asignado en el Parque Botánico, desde el lugar saldrán los buses hasta el puerto.

“El bus es gratuito, solo hay un costo para entrar a la librería de $1, los niños menores de 12 años no tienen que pagar, las escuelas que quieran venir son bienvenidas, si vienen con su uniforme no tienen que pagar, los adultos mayores de 65 años no necesitan pagar”, detalló Goncalves.

Durante su estadía en el puerto, la tripulación desarrolla actividades de beneficio para los ciudadanos, ya que entregan purificadores de agua o lentes para lectura, con lo que se mejora la calidad de vida de las personas.