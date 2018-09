Abogado Núñez insiste en denunciar a Nayib Bukele

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Ricardo Núñez, abogado de la República, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) elementos para probar la presunta participación del exalcalde y actual candidato a la presidencia por GANA Nayib Bukele, por el arrendamiento del edificio donde funciona el Mercado Cuscatlán. Además, aclaró que Bukele miente con declaraciones en su contra.

“Vengo con peligro, a presentar estas pruebas, debido a las declaraciones emitidas por (Nayib) Bukele la semana pasada, tratando de desvirtuar la calidad de la denuncia que he interpuesto”, dijo el abogado, quien presentó un cartapacio con documentos. Este lunes, el abogado pidió que se decrete detención provisional en contra de Nayib Bukele. Núñez, que se ha dado a la tarea de interponer denuncias en contra de funcionarios y exfuncionarios, en su calidad de ciudadano, asegura que Bukele miente al declarar en su contra, al acusarlo de que “es terrorista” según documento del departamento de Estado de Estados Unidos.

“Yo no soy ningún terrorista, presenté una página de La Prensa Gráfica en la que me absuelve de todo cargo, de lo que se me acusó en su momento, y él está hablando en tiempo presente, habló de documentos de Estado de Estados Unidos, lo que constituye, a mi juicio, un delito federal, porque esos documentos son clasificados, le pido a la embajadora que le quite la visa”, dijo Núñez.

Ricardo Núñez era estudiante de derecho en la Universidad de El Salvador, pertenecía a un movimiento estudiantil llamado “Alternativa”, fue acusado junto a tres estudiantes más de poner bombas en contra de las instalaciones de SISA, en abril de 1996.

No obstante, según comunicado de Núñez, “Nayib dijo que este servidor era un terrorista y presentó un documento totalmente falso. La verdad es que en julio de 1997 el juzgado primero de lo penal de San Salvador nos absolvió de una acusación calumniosa de la que fuimos víctimas cuatro estudiantes universitarios”.

El exalcalde de San Salvador Nayib Bukele restó importancia a las acusaciones de Núñez y cuestionó que cómo se puede creer en alguien que está fichado por los Estados Unidos como “terrorista”, vinculado a actos de terrorismo y acusado de intentar asesinar al presidente de la República de 1996 (Alfredo Cristiani), post Acuerdos de Paz.

“Él va a la Fiscalía con pruebas de lo que se han publicado en medios tendenciosos, que ya sabemos las intenciones que tienen”, señaló Bukele haciendo ver que cuando van intelectuales, organizaciones o personas a poner avisos a la FGR sobre temas importantes estos medios no asisten.