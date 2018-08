Legisladores constatan daños en Tacuscalco

Ministerio de Cultura

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso del sitio arqueológico Tacuscalco constató los daños ocasionados por la empresa Fénix S.A. de C.V. en los límites culturales del sitio donde se construye la urbanización Las Victorias, al sur de la ciudad de Sonsonate.

En el recorrido participó la ministra de Cultura Silvia Elena Regalado y miembros de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural; asimismo, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales Lina Pohl, junto a su equipo de trabajo y representantes de las comunidades indígenas, como el alcalde del Común de Izalco Mateo Latin, quien se manifestó en favor de la conservación del patrimonio cultural arqueológico.

“Me duele como indígena lo que está sucediendo. Hago el llamado a respetar la ley, porque si no lo hacemos nos convertiríamos en cómplices también. Para nosotros, dentro de nuestra historia, el lugar juega un papel muy importante. Es de reconocer que nosotros existimos, que somos un pueblo y que si bien es cierto que nos han tratado toda la vida de invisibilizar, pero aquí estamos”, dijo Latin.

La comisión de legisladores, encabezada por el diputado Antonio Almendáriz, hizo su primera parada en el lugar conocido como Pozo 50, donde se encontraron vestigios de estructuras prehispánicas que ya no existen porque fueron arrasadas por la empresa Fénix, irrespetando la resolución donde se le indicaba que no se debía construir a partir de ese punto, el cual quedó establecido como límite cultural del sitio.

Una vez más, el director de Arqueología Hugo Díaz hizo hincapié en la importancia del Pozo 50 y, con fotografías y planos en mano, mostró los hallazgos hechos durante la consultoría de los arqueólogos Massiel Ramos y Marlon Escamilla, quienes también participaron en el recorrido junto a la directora general de Patrimonio Irma Flores y el arqueólogo Federico Paredes. “La empresa está manejando el mismo argumento legal que usaron para destruir el sitio arqueológico El Cambio. Es la misma interpretación de lo que se quiere entender”, dijo Díaz sobre las justificaciones de la empresa de no respetar la resolución, porque la Declaratoria de Bien Cultural no incluye los terrenos donde se construye la urbanización, aunque la ley, según el director de Arqueología, dice que dentro del tesoro cultural están los sitios arqueológicos y, por lo tanto, el sitio está protegido per se y no es necesario que esté declarado.

Al finalizar el recorrido, Almendáriz dijo que evaluarán todos los insumos para tomar una decisión en la comisión, mientras que el diputado independiente Leonardo Bonilla manifestó que la visita los dejó ver “casas” y que lamentablemente no se pueden ver los rasgos culturales.