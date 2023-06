Legionarias predominan en la delegación para los Juegos Centroamericanos 2023

Rebeca Henríquez

A pocos días para que den inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, la selección nacional mayor femenina dio a conocer la lista de la delegación convocada por el director técnico Erick Acuña. En la nómina destacan 20 jugadoras internacionales y únicamente 5 del territorio nacional, específicamente de Alianza Women.

Las guardametas convocadas por Acuña son Idalia Serrano y Samantha Valadez, del UTHA UNIVERSITY y OLLU, respectivamente. La línea defensiva la conformarán Linda Guillén, Priscila Ortiz, Irma Dolores y Nicole Amaya, nacionales y Reina Cruz, Elaily Hernández, Vasthy Delgado, Juana Plata, Katerine Morales y Joselin Rivas, legionarias.

Las legionarias Victoria Sánchez, Tania Gutiérrez, Angie Machado, Alejandra Chirino, Estefany Zúñiga, Danielle Fuentes, Amber Marinero y Paola Calderón, y Jackeline Velázquez de Alianza Women formarán el mediocampo.

La escuadra convocada para la línea de ataque son Brenda Cerén de Atlas FC, Karen Reyes del CF Necaxa, Samaria Gómez de Atlas y Ashley Webb del International USF.

Calendario y grupos de la categoría femenina

La selección mayor de El Salvadro se ubicó en el grupo B de la competencia y jugará exclusivamente en el estadio Las Delicias, de Santa Tecla, en una cancha sintética.

El grupo A está conformado por Costa Rica, Haití, Guatemala y Venezuela. Mientras que en el grupo B México, Colombia, El Salvador, Jamaica y Puerto Rico, las que van por el boleto a la clasificación a las semifinales. Estos son los horarios confirmados hasta la fecha.

Grupo A:

Jornada 01: 29 de junio – Costa Rica vs Venezuela, 11:00 a.m. Haití vs Guatemala, 2:00 p.m.

Jornada 02: 01 de julio – Guatemala vs. Costa Rica, 11:00 a.m. / Haití vs. Venezuela, 2:00 p.m.

Jornada 03: 03 de julio – Guatemala vs. Venezuela, 11:00 a.m. / Costa Rica vs. Haití, 2:00 p.m.

Grupo B:

Jornada 01: 25 de junio – México vs. El Salvador, 5:00 p.m. Jamaica vs. Colombia, 8:00 p.m.

Jornada 02: 27 de junio – Puerto Rico vs. México, 5:00 p.m. Jamaica vs. El Salvador, 8:00 p.m.

Jornada 03: 29 de junio – El Salvador vs. Puerto Rico, 5:00 p.m. Colombia vs. México, 8:00 p.m.

Jornada 04: 01 de julio – Colombia vs. El Salvador, 5:00 p.m. / Puerto Rico vs. Jamaica, 8:00 p.m.

Jornada 05: 03 de julio – Puerto Rico vs. Colombia, 5:00 p.m. / Jamaica vs. México, 8:00 p.m.