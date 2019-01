Latinoamérica experimenta el ‘voto del enojo’: Glenda Umaña

Yaneth Estrada

@caricheop

Ya está en El Salvador Glenda Umaña, la reconocida periodista costarricense, con más de 30 años de trayectoria, y que este domingo tendrá a cargo moderar el segundo Gran Debate Presidencial de ASDER. Una de las periodistas más reconocidas a nivel mundial por su trabajo a lo largo de dos décadas en la cadena CNN habló con Diario Co Latino de sus expectativas, preparación, situación política de la región y retos que existen a nivel mundial en materia de igualdad.

-¿Cuál es su experiencia en esta área?

Este sería el sexto debate en el que participo, el primero en El Salvador. También estuve en Chile, dos veces en Guatemala y lo que pueden esperar de parte de nosotros es profesionalismo. Ya hemos trabajado juntos en CNN con Willie Lora (productor general del debate), fue el director de noticias del medio, y ahora estamos en una alianza excelente para poder dar las herramientas a la población para que puedan decidir de cara a unas elecciones presidenciales.

Lo que puedo decir al respecto es que hemos tomado este trabajo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, con el compromiso de ofrecer un contenido balanceado, imparcial y basado en los intereses, las inquietudes, las preocupaciones y los desafíos de los salvadoreños.

-¿Cómo será el estilo del debate?

Esto no se trata de forzar a los candidatos a tener determinado comportamiento, no se trata de hacer un teatro, o un show, sino, esto es algo más una conversación de forma natural. Si, por ejemplo, se les hace una pregunta y ellos por alguna razón se están yendo por la tangente o no están respondiendo a lo que se les está preguntando, nosotros vamos a poder interrumpir para decirle, ‘bueno disculpe vámonos por aquí’, pero obviamente de una manera educada, no es mi estilo atacar, no tiene ningún sentido.

Se trata de obtener la información y como periodista yo espero una respuesta sincera, clara y que refleje la planificación, el grado de organización y la claridad del tipo de programa que tiene cada uno de los candidatos que, dicho sea de paso, los he estudiado a todos y encontré que son personas honorables, que aman su país y que están haciendo un esfuerzo porque realmente tienen espíritu de servicio.

-Siendo de Costa Rica, ¿tiene una visión más general de cómo camina la situación política en la región?

A este período electoral en la región latinoamericana el escritor Daniel Zovatto lo define como ‘el voto del enojo’, entonces, la gente está bastante decepcionada por la política, por los casos de corrupción que son tan sonados y bastante conocidos.

Acabo, recientemente, de entrevistar al expresidente de Guatemala Alfonso Portillo, quien estuvo vinculado a casos de corrupción y fue condenado y encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero. Ahora él da cátedra de cómo cayó en casos de corrupción, cómo recibió el cheque de Taiwán, cómo lo depositó, en qué lo gastó y todo este proceso y también es importante llevar alivio a la gente y traer estos malos ejemplos y que queden claros. Aquí, por supuesto, entre el desafío de la impunidad.

Pero tampoco me quieren sacar solo en cosas negativas que predominan mucho en nuestro continente, como son la corrupción, el combate a la corrupción y golpe que nos llevamos al decir, cómo es esto posible de tal político, o tal presidente, y las preguntas de ¿qué lleva a una persona a actuar de esa forma? o a enriquecerse utilizando su poder. Pero también debemos ver las cosas positivas.

-Muchos criticaron su participación por no ser salvadoreña, ¿qué piensa al respecto?

Por supuesto, no soy salvadoreña, pero venimos de fuera y no tenemos ninguna tendencia. Tocaremos temas actuales, los participantes podrán dar su parecer sobre los planteamientos, si están o no de acuerdo, o si quieren agregar van a tener unos segundos para poder hacerlo. Entonces, mi objetivo es que el debate tenga un gran contenido, que sea dinámico, pero que también la población haga el esfuerzo de sintonizar y entender lo que estamos haciendo. Además, tendrán 125 estaciones de radio y 11 canales de televisión para poder sintonizarnos, que es algo que nunca me había pasado.

Y, respetando el periodismo salvadoreño y de los colegas, podemos garantizar más que nada que somos libres de cualquier adhesión y con una total objetividad, aparte de la experiencia de CNN en español, tenemos nuestra óptica internacional y creo que está interesante el aporte, obviamente, esta es nuestra dedicación, a estudios, repasar los temas, cifras, hablar con expertos y también con el ciudadano común. Asimismo, el productor general Willie Lora tiene muchos meses de estar aquí y cuenta con muchos años de experiencia, hay una evolución de parte de nosotros para hacer nuestra trabajo.

-¿Cómo se designó el orden de las preguntas?

Eso se realizó a través de un sorteo público el día viernes donde asistieron los representantes de campaña de cada una de los candidatos.

-En otro tema, también es una mujer empoderada en un área donde predominan los hombres, ¿qué recomienda para potenciar a las mujeres?

Yo quiero instar a las mujeres, especialmente a las que están en puestos de poder, las que son más visibles, las que tienen más liderazgo, a que nos apoyemos entre nosotras. Se habla de la falta de apoyo a las mujeres, de parte de los hombres, de sectores, pero las mujeres también debemos apoyar a otras mujeres, a las niñas principalmente, a que estudien.

Cada vez la brecha de la desigualdad se reduce en nuestros países, aunque incluso en Estados Unidos se mantiene el trabajo de la mujer en las labores domésticas y este es un desafío mundial importante en el que debemos trabajar.