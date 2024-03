“Las mujeres indígenas recibimos doble discriminación”, afirma Bessi Ramírez

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La información diaria de su trabajo periodístico se puede escuchar en la radio comunitaria SENSUNAT (92.1 FM), la primera radio indígena, cuyo eslogan “En Sintonía con la Vida”, confirma el orgullo Bessi Ramírez, como mujer periodista e indígena en el interior del país.

“Hay mucho porque luchar por estos derechos que no están siendo garantizados en el país. Como el derecho a la libertad de expresión que no garantiza a las mujeres periodistas ejercer su trabajo”, expresó Bessi Ramírez, en entrevista exclusiva a Diario CoLatino, en vísperas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), para este 2024, ha invitado a celebrar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo con el lema “Invertir en las mujeres: acelerar el progreso”, con el fin de incentivar a los Estados miembro a acelerar procesos de igualdad de género y bienestar de las mujeres en todos sus ámbitos.

– ¿Qué valoración tienes sobre la situación del país en el marco del Día de la Mujer?

Yo creo que en el marco del Día Internacional de la Mujer hay un cúmulo de derechos de las mujeres que no están siendo garantizados por las diferentes instituciones que tienen esa responsabilidad.

Un ejemplo es el ISDEMU, una institución que no está jugando el papel que debería realizar en defensa de los derechos de las mujeres. Y que se ha quedado al margen ante tanta violación de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas.

Y es lamentable, también, cuando pides información a esa institución y -que te digan-, que no la pueden brindar. Y muchos menos tienen datos del quehacer que el ISDEMU desarrolla en favor de las mujeres, eso es triste.

– ¿En cuanto a la democracia?

Lamentablemente, creo que vamos en retroceso en cuanto a la dignificación de los derechos de las mujeres y eso es preocupante sobre todo, para las mujeres indígenas, porque existe una doble discriminación, por ser un grupo minoritario como índigenas que somos y por ser mujeres en una sociedad patriarcal, lo que termina relegandonos.

Este es un sistema patriarcal en donde a la mujer le han dado históricamente un lugar secundario en la sociedad. Cuando ella ha jugado un rol protagónico de educar y transmitir conocimientos ancestrales y transmitir toda esta sabiduría que tenemos a otras generaciones. Es gracias a estas mujeres que la cultura ha permanecido y por esto es importante dignificarlas.

– ¿Qué opinas de ser mujer, indígena y periodista?

Este es una esencia y trabajo digno. Esa labor de las mujeres tanto periodistas como mujeres organizadas que se dedican al trabajo comunitario, y, también, a la defensa de los derechos humanos de ellas y de los colectivos.

Creo que es importante que desde las instancias del Estado se haga un cambio de enfoque y se respeten los derechos. Porque actualmente se les invisibiliza o se les criminaliza por su labor. Y, sobre todo, cuando seguimos viviendo en un Estado de Excepción (23 meses) que restringe derechos y no sabemos cuándo terminará.

– ¿Qué análisis haces sobre esta restricción de derechos?

Hay situaciones bastante complejas que se mezclan y que vivimos las mujeres, como sabemos el acceso a la salud que es un derecho que no todas lo tenemos y si protestas para garantizar este derecho ya sabes que puede pasar. Así, nosotras, como periodistas no hay acceso a la libertad de expresión y si hacemos nuestro trabajo igual tendremos problemas.

Ahora, si hablamos de la participación de la mujer en la política, – otro derecho no garantizado- , podemos observar la nueva composición de la Asamblea Legislativa, en este escenario comprobamos que no existe el porcentaje que debería existir en la participación de las mujeres en la política. Eso es otro retroceso democrático y lamento que mucha población hasta aplauden sin saber las consecuencias que traerá todo esto.

– ¿Cuál es tu valoración sobre la composición de la nueva legislatura?

Eso de tener una Asamblea Legislativa con una porción mayoritaria de legisladores inclinados a un determinado partido político -en este caso Nuevas Ideas-, y que sean como el bastión del actual presidente (Nayib Bukele), es preocupante y más que sabemos que llegó a la presidencia en una reelección inconstitucional, pero como goza de la popularidad que le ha dado el pueblo salvadoreño, le ha permitido de nuevo seguir en la presidencia.

Y si revisamos también todo ese proceso de elecciones presidencial y legislativa, realmente al final no podemos decir que hubo elecciones transparentes y justas. Me dirán ¿cómo nos afecta a las mujeres?, pues con esto no hay democracia, no hay participación política y no hay inclusión social para las mujeres en programas sociales y de desarrollo. Y mucho más lamentable, teniendo el legado de Prudencia Ayala (escritora, periodista y política salvadoreña), una mujer emblemática de Sonsonate.

– ¿Cuál es tu consideración sobre la realidad de país?

Lamento el retroceso democrático y que no haya muchas más mujeres en la política, porque esta política criolla sigue siendo patriarcal, y en donde predominan los derechos de los hombres que de las mujeres y eso es deplorable en pleno siglo 21.

Qué podemos pensar si las directrices (de gobierno) que se han generado desde el Ministerio de Educación, afirman que ya no se va a abordar en el sistema educativo el tema de género. Y que los establecimientos de salud hayan retirado todo el material, y van a cambiar el trato que se les daba a las personas de la diversidad sexual. Eso es un retroceso en los derechos humanos.

Es preocupante hacia dónde vamos, y que también la población siga en una ceguera en éste y otros temas como los del medio ambiente que nos afecta a las mujeres de la zona rural e indígenas como el acceso al derecho humano al agua que se nos ve vulnerado todos los días lo que la vuelve insostenible.