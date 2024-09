Las armas de la razón versus la razón de las armas. En El Salvador, quienes poseen las armas pretenden poseer también la verdad.

Por David Alfaro

16/09/2024

En El Salvador se ha instaurado un paradigma inquietante: es un territorio donde las armas no solo otorgan poder, sino que parecen conferir también legitimidad. En este escenario, el armamento eclipsa la razón, y la lucha por restaurar la democracia y el respeto a la Constitución se transforma en una pugna entre dos fuerzas opuestas. ¿Son las armas una herramienta para suprimir la razón o el último recurso cuando la razón ha sido ignorada?

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), en «El Príncipe», afirmaba que «las armas han cedido su lugar a la razón y a la política». Sin embargo, la frase «las armas de la razón versus la razón de las armas» añade un matiz contemporáneo, desafiando la preeminencia del diálogo y la lógica frente a la imposición violenta. Este conflicto revela una realidad dolorosa: en situaciones donde el poder se legitima por la fuerza, la voz de la razón queda relegada a un segundo plano.

El poder y la legitimidad

La historia política enseña que el poder legítimo proviene del consenso popular, y las estructuras políticas deben estar orientadas al bien común. Pero, cuando la dictadura se impone y la democracia queda en suspenso, surge la necesidad imperiosa de restablecer el orden constitucional. En este contexto, es crucial preguntarse: ¿Puede el uso de las armas validar una postura? ¿O es la razón la que debería ser el faro que guíe las decisiones de un pueblo?

Aquí radica el peligro de la «razón de las armas», donde el monopolio de la violencia no solo impone un discurso, sino que redefine las reglas del poder. En una democracia, la legitimidad debería descansar en el diálogo y el consenso, pero cuando las armas imponen su lógica, se corre el riesgo de distorsionar la verdadera justicia.

Justicia y razón: una dicotomía peligrosa

El concepto de justicia, estrechamente vinculado a la razón, postula que debe ser defendido a través del diálogo, la argumentación y el respeto mutuo. No obstante, cuando los argumentos se ven silenciados por la fuerza, surge un dilema: ¿cómo se protege la justicia en un entorno donde la razón no prevalece? ¿Qué ocurre cuando quienes tienen las armas deciden qué es legítimo y qué no?

La historia está llena de ejemplos donde la justicia fue sacrificada en nombre de la fuerza. En estos casos, la paz que las armas imponen es frágil y temporal, pues está construida sobre la represión y el miedo, en lugar de sobre la comprensión mutua y el acuerdo colectivo.

Se revela aquí una paradoja perturbadora: aunque la justicia debe basarse en la razón y no en la violencia, en algunas circunstancias extremas, la fuerza puede convertirse en el único medio para restaurar el equilibrio y la justicia. Esta reflexión no justifica la violencia, sino que reconoce la complejidad de ciertos escenarios en los que el uso de la fuerza se torna inevitable para frenar abusos aún mayores.

La encrucijada de El Salvador: más allá de las armas

En El Salvador, la tensión entre la razón y las armas se ha convertido en un dilema ético y político de enormes proporciones. La elección entre basar el poder en la razón o en la coerción plantea interrogantes profundas sobre el destino de la nación. El desafío radica en encontrar un camino que preserve la identidad democrática del país, restablezca el equilibrio y garantice el bienestar colectivo.

Pero, ¿cómo se logra ese equilibrio en un contexto donde las armas tienen tanto peso simbólico y práctico?

Para responder a esta pregunta, es necesario analizar a fondo la situación actual : la creciente militarización de la política, la fragilidad institucional y el distanciamiento entre el poder y la ciudadanía. Si el poder del armamento sigue prevaleciendo sobre la voz de la razón, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia, en el que el diálogo queda anulado y la paz social, constantemente amenazada.

El Salvador no es un caso aislado en este sentido. Muchos países que han atravesado dictaduras o estados de excepción han enfrentado esta misma encrucijada: el dilema entre recurrir a la fuerza para restaurar el orden o apostar por procesos más largos y complejos de diálogo y reconciliación. La historia muestra que, aunque el uso de la fuerza puede traer una estabilidad temporal, rara vez sienta las bases para una paz duradera.

Reflexión final: hacia una justicia sostenible

El dilema entre la razón y las armas no solo es un tema de actualidad política, sino una reflexión filosófica sobre la naturaleza misma del poder y la justicia. Las armas pueden imponer un silencio momentáneo, pero no pueden forjar el consenso que una sociedad necesita para avanzar de manera justa y equitativa. En una democracia sólida, el poder de las ideas, del debate y del respeto a los derechos humanos debería ser más fuerte que cualquier fuerza coercitiva.

La verdadera paz y justicia no se construyen desde la fuerza, sino desde el reconocimiento mutuo de las diferencias, el respeto a la ley y el compromiso con los principios democráticos. En El Salvador, como en cualquier otro país que se enfrenta a esta disyuntiva, el reto es cómo trascender el uso de la fuerza y restaurar la legitimidad a través de procesos inclusivos que permitan la reconstrucción del tejido social.

El Salvador se encuentra en un momento crítico.

La tentación de consolidar el poder a través de las armas es fuerte, pero el riesgo de que esto destruya los cimientos de la democracia es aún mayor. La clave para evitar este colapso reside en reforzar las instituciones democráticas, fomentar la participación ciudadana y reconstruir el diálogo, para que la razón, y no las armas, vuelva a guiar el destino de la nación.

Al final, las armas pueden silenciar, pero solo la razón puede legitimar y construir un futuro sostenible.

